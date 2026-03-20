زلزال داخل التحالف الأمريكي الإسرائيلي.. واشنطن بوست تكشف كواليس الصدام بين ترامب ونتنياهو بسبب إيران

في تطور لافت يعكس توترًا غير مسبوق داخل أحد أقوى التحالفات السياسية في العالم؛ كشفت تقارير صحفية، عن تصاعد الخلافات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ بشأن التعامل مع إيران.

وأشارت إلى أن هذه الخافات لا تقتصر على التكتيكات؛ بل تمتد إلى الأهداف النهائية، مما ينذر بتداعيات سياسية واقتصادية واسعة النطاق.



اتساع فجوة الخلاف بين ترامب ونتنياهو

بحسب ما نشرته صحيفة واشنطن بوست، فإن الهوة بين ترامب ونتنياهو آخذة في الاتساع، خاصة فيما يتعلق برؤية كل طرف لمستقبل الصراع مع إيران، فبينما يتبنى نتنياهو موقفًا تصعيديًا يهدف إلى إضعاف النظام الإيراني بشكل كامل، يفضل ترامب نهجًا أكثر حذرًا، يوازن بين الضغط السياسي وتجنب الانزلاق إلى مواجهة شاملة قد تضر بالمصالح الأمريكية.



ضربة “جنوب فارس” وتأثيرها العالمي

أحد أبرز نقاط الخلاف تمثلت في الهجوم الإسرائيلي على حقل غاز “جنوب فارس”، والذي تسبب في موجة ارتفاع غير مسبوقة في أسعار الطاقة عالميًا، فل يكن هذا الهجوم مجرد ضربة عسكرية، بل حمل أبعادًا اقتصادية خطيرة، إذ أثار مخاوف الأسواق العالمية وأعاد شبح أزمة الطاقة إلى الواجهة.



ترامب يمتص غضب الخليج

وفي محاولة لاحتواء تداعيات التصعيد؛ سارع ترامب إلى النأي بنفسه عن الضربة الإسرائيلية التي استهدفت الأصول النفطية الإيرانية، وجاءت هذه الخطوة- وفقًا للتقارير-؛ لامتصاص غضب دول الخليج التي تخشى من انعكاسات أي تصعيد عسكري على استقرار أسواق الطاقة وأمن المنطقة.



رؤيتان متناقضتان لمستقبل الصراع

الخلاف الجوهري بين الطرفين يكمن في طريقة إدارة الصراع، فترامب يُبدي قلقًا متزايدًا من تداعيات حرب اقتصادية مفتوحة قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي.. في حين يتمسك نتنياهو برؤية أكثر حسمًا تقوم على ضرورة إنهاء التهديد الإيراني بشكل جذري، حتى لو تطلب الأمر تصعيدًا واسع النطاق.

وتكشف هذه التطورات عن مرحلة جديدة من التوتر داخل التحالف الأمريكي الإسرائيلي، حيث لم تعد المصالح مشتركة كما كانت في السابق، فبين حسابات السياسة والاقتصاد؛ يبقى ملف إيران نقطة اشتعال قد تعيد رسم خريطة التحالفات في المنطقة، وتضع العالم أمام تحديات معقدة في الفترة المقبلة.