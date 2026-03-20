سلوى عثمان: حد أقصى من أفضل أعمال رمضان .. ومايا زكي قدمته باحترافية الكبار l خاص

أكدت الفنانة القديرة سلوى عثمان أن مسلسل حد أقصى من الأعمال التي حازت على إعجابها خلال شهر رمضان المنقضي 2026، مشيرةً إلى أنها حرصت على متابعة حلقاته.

وأضافت سلوى عثمان، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»: إن مسلسل حد أقصى، من بطولة الفنانة الكبيرة روجينا، يُعد واحدًا من الأعمال الجيدة للغاية التي عُرضت خلال شهر رمضان الكريم، حيث بذل جميع المشاركين فيه مجهودًا كبيرًا، وظهروا في حالة تناغم واضحة على الشاشة.

وتابعت: أكثر ما لفت نظري في العمل مخرجته مايا زكي، فعلى الرغم من أن هذا العمل يُعد أولى تجاربها الإخراجية في مجال التليفزيون، فإنها قدمت المسلسل وكأنها مخرجة ذات خبرة طويلة في إخراج الدراما. لم أشعر أنه عملها الأول، بل على العكس، شعرت أنني أمام مخرجة قدمت العديد من الأعمال حتى وصلت إلى هذا المستوى، فقد قدمت صورة رائعة، كما أن فكرة العمل مختلفة عن كل الأعمال المعروضة، وقدمتها بشكل مميز.

واختتمت: جميع الأبطال قدموا أدوارهم بشكل جيد للغاية، حتى الشباب الجدد كانوا موهوبين، فالعمل يستحق المشاهدة، ومايا زكي تستحق أن تكون على خطى كبار المخرجين