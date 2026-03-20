رامي رضوان يهنئ متابعيه بحلول عيد الفطر

هنأ الإعلامي رامي رضوان متابعيه بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، نشر صورة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام خلال خاصية.

رامي رضوان

وظهر رامي رضوان في الصورة بخاصية الـ ai ، معلقاً :"عيد هذا العام مختلف.. يأتي في ظروف صعبة على بعض الاشقاء فاللهم اجعل أيامه سعيدة وأمنة على كل الشعوب العربية، واجعل من بعده أياما كلها سلام وخير وبهجة يا رب..عيد سعيد".

وكانت قد علقت الفنانة إيمي سمير غانم على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول انفصال شقيقتها دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي رامي رضوان، مؤكدة أنها لا صحة لها.

وقالت إيمي في تصريحات لبرنامج «ET بالعربي»: "في صفحة غير مصرية نشرت أنهم اتطلقوا، وكنت نفسي أرسل رسالة أسألهم ليه؟ والراجل قاعد في البيت عادي بيتفرج على نتفليكس. كل هذا كلام غير حقيقي، الناس بتحب تنشر إشاعات، وإحنا متعودين