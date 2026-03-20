بفستان أبيض طويل .. رضوى الشربيني تهنئ جمهورها بعيد الفطر

هنأت الإعلامية رضوي الشربيني متابعيها بحلول عيد الفطر المبارك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وشاركت رضوي الشربيني متابعيها فيديو من أحدث جلسة تصوير لها مرتدية فستان أبيض طويل يشبة فستان الزفاف، ومعتمدة علي الميكب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء.

كما أكملت أناقتها بـ ارتداء مجوهرات واكسسوارات باللون الفضي، الذي أبرز جمال الفستان.

وعلقت رضوي الشربيني قائلة:" ابيض يعني فرحه والفرحة يعني عيد، كل سنة واحنا عيدنا في أحلي فرحة".

وتعتمد رضوى ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

وقد علقت الإعلامية رضوى الشربيني، على ظاهرة استخدام بعض الفنانين لقب «نمبر وان» على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدة أن الأهم في النهاية هو جودة العمل لا التنافس على الألقاب.

وقالت رضوى الشربيني في تصريحات تلفزيونية “عندنا مشكلة صغيرة إن كل واحد بيكتب إنه نمبر وان أو نمرة واحد، فإحنا مش عارفين لو كل الناس نمرة واحد، فمين نمرة 2”

وأضافت: " ترتيب الأرقام ليس هو الأهم.. مش مهم مين رقم 1 أو 2 أو 3، المهم إن العمل يكون جيد ويعجب الجمهور".