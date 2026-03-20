هدى: بدفع ضريبة غنائي في الأفراح .. وحد كان هيديني بالبونية عشان أغنية الزمهلوية

كشفت المطربة الشعبية هدى العديد من الكواليس حول حياتها الشخصية، ودخولها مجال الفن والصعوبة التي تواجهها خلال إحيائها للحفلات.

وأكدت هدى في تصريحات لبرنامج "كشف حساب" مع الإعلامية إنجي هشام المذاع عبر قناة "هي"، أن العمل في هذا المجال ليس سهلًا كما يظن البعض، قائلة إن الغناء في الأفراح الشعبية بمثابة ضريبة تدفعها يوميًا، لما يتطلبه من مجهود كبير وسهر ومجازفات مستمرة، مشيرة إلى أن مهنتها مليئة بالتعب والضغوط النفسية والجسدية.

وأضافت أن ظهور الفنانة على المسرح وهي تبتسم لا يعكس بالضرورة حالتها الحقيقية، موضحة: “ممكن نطلع نغني وإحنا موجوعين وتعبانين وعايزين نعيط، لكن الناس بتشوفنا بنضحك، وده جزء من شغلنا”.

كما كشفت عن موقف صعب تعرضت له خلال إحدى حفلاتها، حيث روت أنها خلال إحيائها فرحًا شعبيًا في مدينة المحلة، وخلال غنائها أغنية “الزمهلوية”، فوجئت بأحد الأشخاص يحاول الاعتداء عليها، ما اضطرها إلى إيقاف الحفل فورًا.

ورغم هذه المواقف، شددت هدى على أنها لم تتعرض لمضايقات بشكل عام خلال عملها في الأفراح الشعبية، مؤكدة أن وجود شقيقها معها بشكل دائم يمنحها شعورًا بالأمان.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن مهنتها تتطلب قوة وتحملًا كبيرين، وأن ما يراه الجمهور من بهجة على المسرح يخفي وراءه الكثير من التحدي.

برنامج “كشف حساب" تقدمه الإعلامية إنجي هشام خلال يعرض على شاشة “هي”، من الأحد إلى الأربعاء، في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل، وتستضيف من خلاله عددًا من نجوم الفن، والذين يكشفون العديد من الحكايات الخاصة لأول مرة.

