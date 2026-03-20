علمتونا يا وزراء الكاميرا .. منى زكي تشيد بـ مسلسل حكاية نرجس

أشادت الفنانة مني زكي بدور الفنانه ريهام عبد الغفور وممثلي مسلسل حكاية نرجس الذي كان يعرض خلال الموسم الرمضاني 2026.

وكتبت مني زكي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام:"شكرا علي الأداء الاستثنائي والإبداع والإخلاص والصدق في كل كادر امتعتونا وشرفتونا وعلمتونا..أستاذة ريهام وأستاذ حمزة استاذة سماح استاذ تامر نبيل كل الزملاء وزراء الكاميرا علي رأسهم الأستاذ سامح علاء المخرج الكبير "

يشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ،كل من حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي.

المسلسل من إخراج سامح علاء، ويتكون من 15 حلقة.

وتقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل، حول شخصية نرجس، التي تعاني هي زوجها من عدم الانجاب، حيث يلقي العمل الضوء على تعامل مع المرأة التي تحرم من الأمومة.

مسلسل حكاية نرجس يطرح عبر منصتي شاهد و watch it وقناة dmc دراما، و قناة dmc العامة و 45 دقيقة علي قناة الحياة بالإضافة الي القاهرة والناس وشبكة راديو تليفزيون العرب Art