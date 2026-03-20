درة تهنئ متابعيها بحلول عيد الفطر

هنأت الفنانة درة زروق متابعيها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وشاركت صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهرت درة في الصورة بإطلالة متميزة نالت إعجاب متابعهيا ، وعلقت:"عيد مبارك".

وكانت قد قدمت النجمة درة في الحلقة 29 من مسلسل «علي كلاي» مشهدًا استثنائيًا كشف لحظة صادمة في حياة شخصية ميادة الديناري، حين اكتشفت إصابتها بسرطان المخ في مراحله المتأخرة.

كان المشهد مزيجًا من الصدمة والرفض في توقيت واحد، وجعل الجمهور في حالة من التعاطف مع ميادة رغم شرّها وتصرفاتها القاسية طوال المسلسل، ما يؤكد مرة أخرى قوة نجومية درة في كل مشهد تقدمه.

واجهت ميادة صراعًا قاسيًا بين الألم والخيانة والخسائر المتراكمة، لتقرر أخيرًا إعادة جميع أموال خالها، الذي يجسّده طارق الدسوقي، بعدما احتجزها سنوات طويلة بدافع الانتقام.

وصل المشهد ذروته عندما طلبت العفو، في لحظة صادقة تكشف تحولها من شخصية فرضت سيطرتها بالقوة إلى امرأة تبحث عن الغفران قبل نهايتها، في أداء درامي يمزج القوة بالعاطفة الصادقة.

كل لحظة في الحلقة كانت محملة بالإثارة والتوتر، ما أضاف أبعادًا إنسانية ونفسية عميقة للأحداث، وجعل الجمهور يعيش لحظة حقيقية من الصراع النفسي والمأساوي في حياة ميادة قبل أن يودعها المرض.

ويشارك في العمل نخبة من النجوم، منهم درة، أحمد العوضي، محمود البزاوي، انتصار، عصام السقا، محمد ثروت، ريم سامي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، ضياء عبدالخالق، عمر رزيق، الشحات مبروك، وبسام رجب، من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج سينرجي.

ويُعرض عبر قناة DMC الساعة 9:45 مساءً، إضافة إلى DMC دراما ومنصة Watch it، ليواصل المسلسل إثبات مكانته بين أبرز الأعمال الرمضانية، مع إبراز أداء درة الذي يجعلها تتربع على قائمة النجوم الأكثر تأثيرًا في الموسم.