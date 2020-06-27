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تكنولوجيا

لهذا السبب.. مؤسس فيسبوك يخسر 7.2 مليار دولار ويفقد مركزه بقائمة أغنياء العالم

السبت 27/يونيو/2020 - 01:02 م
مارك زوكربيرج
مارك زوكربيرج
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شيماء عبد المنعم
أفاد تقرير نشرته وكالة "بلومبرج"، أن مارك زوكربيرج Mark Zuckerberg المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك Facebook، خسر أكثر من 7.2 مليار دولار، بعد أن سحبت عدد من الشركات الإعلانات من شركته.

وقد تراجعت أسهم شركة وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 8.3٪ يوم الجمعة الماضي، وهو أكبر خسارة تحققها الشركة في ثلاثة أشهر، بعد قرار العديد من الشركات الكبرى وقف تعاملها مع منصات مثل فيسبوك وإنستجرام.


وسجلت الشركة الأمريكية هذه الخسائر، بعد إنضمام شركة يونيليفر أحد أكبر المعلنين في العالم ، إلى العلامات التجارية الأخرى في مقاطعة الإعلانات على الشبكة الاجتماعية، حيث قالت يونيليفر في بيان لها: "إنها ستتوقف عن إنفاق الأموال مع منصات فيسبوك هذا العام".

ويأتي قرار تلك الشركات بوقف تعاملها مع فيسبوك، بعد الهجوم المتزايد الذي تتعرض له شركة عملاق التواصل الاجتماعي بسبب سياستها، وذلك بعد أن أعلن زوكربيرج بوم الجمعة‘ قائلا: "إن إدارة فيسبوك لا تعتزم منح أي استثناءات للرسائل التي تنشرها الشخصيات السياسية على منصاتها".

وأدى إنخفاض سعر السهم إلى استبعاد 56 مليار دولار من القيمة السوقية لفيسبوك، ودفع صافي ثروة زوكربيرج إلى 82.3 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبيرج للمليارديرات، وقد أدى ذلك أيضا إلى نقل الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك إلى المركز الرابع في قائمة أغنياء العالم، حيث تجاوزه مدير لويس فويتون برنارد أرنو، الذي أصبح واحدا من أغنى ثلاثة أشخاص في العالم إلى جانب جيف بيزوس وبيل جيتس.

ومن بين الشركات التى أوقفت تعاملاتها مع فيسبوك، إلى جانب يونيليفر، حيث أوقفت شركة فيريزون Verizon، بالإضافة إلى شركة الأغذية Hershey، والتى تعد أكبر مصنع للشيكولاتة في أمريكا، بعد أن اتهمت عملاق التواصل الاجتماعي بعدم اتخاذ إجراءات كافية لإزالة الرسائل والمنشورات ذات الطبيعة العنصرية والمعلومات المضللة بشكل كاف.

وكما أعلنت شركة المشروبات الشهيرة كوكا كولا: "أنها ستوقف جميع الإعلانات المدفوعة مؤقتًا على جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي لمدة 30 يومًا على الأقل".
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