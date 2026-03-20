ينذر بالمزيد من الفوضى.. مصر تدين الاعتداء الإسرائيلي على سوريا

أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، الاعتداء الإسرائيلي السافر الذي استهدف منشآت وبنى تحتية عسكرية في جنوب الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

وأكدت مصر، أن هذا الاعتداء، يمثل انتهاكا صارخا ومتكررا لسيادة سوريا وسلامة أراضيها، وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل سيادة الدول ووحدة اراضيها.

وشددت مصر، على رفضها القاطع لتكرار هذه الممارسات الإسرائيلية الاستفزازية، محذرة من أن هذا التمادي؛ يمثل استخفافا خطيرا بالأمن والاستقرار الإقليمي، وينذر بانزلاق الشرق الأوسط نحو مزيد من الفوضى والتوتر.

وطالبت مصر، بضرورة الانسحاب الفوري والكامل لكل القوات الإسرائيلية من جميع الأراضي السورية المحتلة؛ التزاما بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما جددت مصر، مطالبتها للمجتمع الدولي- وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي- بالاضطلاع بمسؤولياته، والتحرك الفوري لوضع حد لهذه الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، وإلزام إسرائيل بالامتثال لقواعد القانون الدولي؛ صونا للسلم والأمن الإقليمي والدولي.