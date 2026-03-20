الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

طريقة عمل معمول التمر في عيد الفطر .. قوام هش وطعم شرقي

طريقة عمل معمول التمر للشيف محمد حامد
طريقة عمل معمول التمر للشيف محمد حامد
آية التيجي

يعتبر معمول التمر من أشهر حلويات عيد الفطر التي يفضلها الكثير من الأشخاص، حيث يتميز بمذاقه الشهي وقوامه الناعم. 

قدم الشيف محمد حامد، خلال برنامج المطعم، طريقة سهلة لعمل معمول التمر في المنزل بمكونات اقتصادية وخطوات بسيطة تضمن نجاح الوصفة.

طريقة عمل معمول التمر للشيف محمد حامد

طريقة عمل معمول التمر للشيف محمد حامد

مقادير معمول التمر
مقادير العجينة:
2 كوب دقيق
1 كوب سميد ناعم
1 كوب سمن سايح دافئ
نصف كوب سكر بودرة
رشة فانيليا
رشة ملح
حليب دافئ للعجن حسب الحاجة
رشة بيكنج بودر (اختياري)

مقادير الحشوة:
تمر مفروم (عجوة)
ملعقة سمن
رشة قرفة أو سمسم حسب الرغبة

طريقة عمل معمول التمر للشيف محمد حامد

طريقة تحضير معمول التمر في المنزل:

ـ لتحضير العجينة: يتم خلط الدقيق والسميد والسكر البودرة والفانيليا جيدًا.
ـ لإضافة السمن: يضاف السمن الدافئ ويتم فرك المكونات جيدًا حتى يتشرب الخليط الدهون بالكامل.
ـ العجن: يضاف الحليب الدافئ تدريجيًا مع العجن الخفيف حتى تتكون عجينة متماسكة وطرية.
ـ ترك العجينة ترتاح: تغطى العجينة وتترك لمدة من 15 إلى 30 دقيقة.
ـ التشكيل والحشو: تشكل العجينة وتحشى بالتمر ثم توضع في قوالب المعمول.
ـ الخبز: يرص المعمول في صينية ويدخل فرنًا ساخنًا على درجة 180 مئوية حتى يكتسب لونًا ذهبيًا.

طريقة عمل معمول التمر للشيف محمد حامد

أسرار نجاح معمول التمر

للحصول على معمول ناجح مثل المحلات ينصح الشيف محمد حامد بـ:
ـ استخدام سمن دافئ للحصول على قوام ناعم
ـ عدم المبالغة في العجن
ترك العجينة ترتاح قبل التشكيل
ـ تسخين الفرن مسبقًا قبل الخبز

طريقة عمل معمول التمر للشيف محمد حامد

فوائد التمر في معمول العيد

يحتوي التمر على العديد من العناصر الغذائية المهمة مثل:
الألياف الغذائية
البوتاسيوم
مضادات الأكسدة
الطاقة الطبيعية
مما يجعله خيارًا مميزًا ضمن حلويات العيد عند تناوله باعتدال.

