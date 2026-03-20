طريقة عمل سلاطة الرنجة في العيد.. وصفة سريعة بطعم مميز

تعد سلاطة الرنجة من الأطباق الأساسية على مائدة المصريين في عيد الفطر، حيث يفضل الكثير تناول الرنجة بطرق مختلفة.

وتأتي وصفة الشيف فاطمة أبو حاتي كواحدة من أشهر الطرق السهلة والسريعة لتحضير سلاطة الرنجة بطعم غني ومميز، باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل.

مقادير سلطة الرنجة:
نصف كيلو رنجة مخلية ومقطعة مكعبات
ثمرة بطاطس مسلوقة ومقطعة مكعبات صغيرة
نصف كوب بصل أخضر مفروم
ربع كوب عصير ليمون
ربع كوب خل
ربع كوب زيت
شبت مفروم
فلفل ألوان مقطع
ملعقة صغيرة شطة
ملعقة صغيرة كمون
بقدونس للتزيين

طريقة تحضير سلاطة الرنجة خطوة بخطوة:

ـ لتنظيف الرنجة: يتم إزالة الرأس والجلد والشوك جيدًا، ثم تقطيعها إلى مكعبات صغيرة.

ـ لتحضير التتبيلة: في وعاء عميق يتم خلط الزيت والخل وعصير الليمون مع الشطة والكمون حتى تتجانس المكونات.

ـ لخلط المكونات: تضاف الرنجة مع البطاطس والبصل الأخضر والفلفل الألوان والشبت، ثم يتم التقليب برفق حتى تتداخل النكهات.

ـ التقديم: توضع السلطة في طبق التقديم وتزين بالبقدونس وشرائح الليمون.

نصائح لنجاح سلطة الرنجة

للحصول على أفضل طعم يمكن اتباع هذه النصائح:
ـ إضافة القليل من الطحينة لعمل صوص كريمي
ـ استخدام عصير ليمون طازج
ـ تقطيع المكونات بحجم متقارب
ـ ترك السلطة في الثلاجة لمدة 30 دقيقة قبل التقديم

القيمة الغذائية لسلطة الرنجة

وتحتوي الرنجة على عناصر غذائية مهمة مثل:
أحماض أوميجا 3
البروتين
فيتامين د
الكالسيوم
مما يجعلها وجبة مفيدة عند تناولها باعتدال.

سلطة الرنجة طريقة عمل سلطة الرنجة الرنجة في عيد الفطر وصفات الرنجة الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة عمل الرنجة أكلات العيد وصفات عيد الفطر سلطة الرنجة بالبطاطس طريقة عمل سلطة الرنجة في المنزل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الفيديو

فحص فيديو إلقاء أكياس مياه على المصلين في مسجد الصديق بشيراتون

المتهمين

بيرموا مياه على المصلين بعد صلاة العيد .. القبض على أصحاب فيديو المثير

وننسي اللي كان

بعد تأخر عرضها.. موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل وننسى اللي كان

نهائي كأس أمم إفريقيا

بعد تجريد السنغال.. غينيا تطالب كاف بسحب لقب 1976 من المغرب

حالة الطقس

عاصفة ترابية تضرب القاهرة والمحافظات.. وتدهور الرؤية لأقل من 1000 متر خلال ساعات

حالة الطقس في مصر

أمطار متفاوتة الشدة تضرب عدة محافظات بعد ساعات| الطقس

أسعار الذهب أول يوم عيد الفطر

أسعار الذهب أول يوم عيد الفطر.. الحق بيع

ماني

صدمة جديدة.. الكاف يطالب ساديو ماني بإعادة جائزة أفضل لاعب بأمم أفريقيا

ترشيحاتنا

سلاح الجو الإسرائيلي

الضربات تتوالى ضد إيران.. جيش الاحتلال يقصف مصانع أسلحة وسط طهران

الجيش السوري

دمشق تدين الضربات الإسرائيلية على الجيش السوري

مجتبى خامنئي

مجتبى خامنئي: أهنئ الإيرانيين بـ الانتصارات الباهرة على أمريكا وإسرائيل

بالصور

تحذير من الشاي باللبن مع كحك العيد.. أضرار ونصائح لتناوله بشكل صحي

لماذا قد يكون الشاي باللبن مع كحك العيد غير صحي؟
لماذا قد يكون الشاي باللبن مع كحك العيد غير صحي؟
لماذا قد يكون الشاي باللبن مع كحك العيد غير صحي؟

هل حلاقة الشعر في الأماكن الحساسة ضارة للنساء؟.. مخاطر لا تعلمها

هل حلاقة شعر العانة آمنة للنساء؟
هل حلاقة شعر العانة آمنة للنساء؟
هل حلاقة شعر العانة آمنة للنساء؟

فيديو

سحب فيلم سفاح التجمع من دور العرض

قرار مفاجئ يضرب فيلم سفاح التجمع .. وبيان ناري من السبكي

مؤلف الست موناليزا

بعد نجاحه في رمضان 2026.. هل يقدم الست موناليزا 2؟

هرم علي المريخ

هرم غامض على المريخ.. لغز علمي يحيّر العلماء بين الحقيقة والتكهنات

أعراض تناول الفسيخ

الفسيخ أساس العيد.. ولكن احذر أعراض التسمم وطرق الوقاية منه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد