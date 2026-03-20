طريقة عمل سلاطة الرنجة في العيد.. وصفة سريعة بطعم مميز

تعد سلاطة الرنجة من الأطباق الأساسية على مائدة المصريين في عيد الفطر، حيث يفضل الكثير تناول الرنجة بطرق مختلفة.

وتأتي وصفة الشيف فاطمة أبو حاتي كواحدة من أشهر الطرق السهلة والسريعة لتحضير سلاطة الرنجة بطعم غني ومميز، باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل.

طريقة عمل سلطة الرنجة

مقادير سلطة الرنجة:

نصف كيلو رنجة مخلية ومقطعة مكعبات

ثمرة بطاطس مسلوقة ومقطعة مكعبات صغيرة

نصف كوب بصل أخضر مفروم

ربع كوب عصير ليمون

ربع كوب خل

ربع كوب زيت

شبت مفروم

فلفل ألوان مقطع

ملعقة صغيرة شطة

ملعقة صغيرة كمون

بقدونس للتزيين

طريقة تحضير سلاطة الرنجة خطوة بخطوة:

ـ لتنظيف الرنجة: يتم إزالة الرأس والجلد والشوك جيدًا، ثم تقطيعها إلى مكعبات صغيرة.

ـ لتحضير التتبيلة: في وعاء عميق يتم خلط الزيت والخل وعصير الليمون مع الشطة والكمون حتى تتجانس المكونات.

ـ لخلط المكونات: تضاف الرنجة مع البطاطس والبصل الأخضر والفلفل الألوان والشبت، ثم يتم التقليب برفق حتى تتداخل النكهات.

ـ التقديم: توضع السلطة في طبق التقديم وتزين بالبقدونس وشرائح الليمون.

نصائح لنجاح سلطة الرنجة

للحصول على أفضل طعم يمكن اتباع هذه النصائح:

ـ إضافة القليل من الطحينة لعمل صوص كريمي

ـ استخدام عصير ليمون طازج

ـ تقطيع المكونات بحجم متقارب

ـ ترك السلطة في الثلاجة لمدة 30 دقيقة قبل التقديم

القيمة الغذائية لسلطة الرنجة

وتحتوي الرنجة على عناصر غذائية مهمة مثل:

أحماض أوميجا 3

البروتين

فيتامين د

الكالسيوم

مما يجعلها وجبة مفيدة عند تناولها باعتدال.