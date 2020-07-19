أكبر ضربة لـ فيسبوك.. ديزنى تنضم لحملة المقاطعة الكبرى بسبب خطاب الكراهية

استمرارا لحملة المقاطعة الكبرى التى تشهدها شركة فيسبوك Facebook من مقاطعة أكبر الشركات العالمية لها، وسحب إعلاناتها من على المنصة، قررت شركة ديزنى عملاق صناعة الأفلام والترفيه الأمريكية، الانضمام للحملة ومقاطعة فيسبوك بسبب تزايد خطاب الكراهية.









وبحسب صحيفة Wall Street Journal فإن ديزنى قررت خفض إنفاقها الإعلانى في فيسبوك بشكل كبير للغاية، ولكنها لم توضح المدة التى ستستمر فيها خلال مقاطعتها للشركة.

















وفقا للصحيفة فإن قرار ديزنى بمقاطعة فيسبوك يعتبر حتى الآن أكبر ضربة للشركة التى تعتمد بشكل أساسى في أرباحها على إعلانات الشركات الكبرى مثل ديزنى.









ورغم أن المدير التنفيذي لشركة فيسبوك، Mark Zuckerberg مارك زوكربيرج، قال، فى وقت سابق، إنه سيتم وضع ملصقات تحذيرية على أى منشورات تنتهك سياسة فيسبوك الجديدة، ومن ضمنها خطابات الكراهية والتحريض على العنف، إلا أن ذلك لم لم يمنع ديزنى من اتخاذ قرارها بالمقاطعة.





يأتى انضمام ديزنى لحملة المقاطعة التى نظمتها عدد من جمعيات الدفاع عن حقوق الأقليات والمهاجرين تحت اسم Stop Hate for Profit أوقفوا الكراهية من أجل الربح؛ للضغط على زوكربيرج لوقف خطابات الكراهية، بعد تزايدها على المنصة بشكل كبير.









واستجابت كبرى الشركات الأمريكية للحملة ومنها ستاربكس، وشركة كوكاكولا ، و شركة Verizon فريزون، وهى أكبر شركة اتصالات في الولايات المتحدة، شركة يونيليفر أحد أكبر المعلنين للشركة ، وهوندا و Levi Strauss و و تطبيق المراسلة Viber فايبر.



