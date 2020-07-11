فيسبوك ستوقف كل الإعلانات السياسية على منصتها قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية

تقوم شركة فيسبوك Facebook بإجراء تغيير كبير على سياساتها الإعلانية في محاولة لمكافحة المعلومات المضللة والإشاعات المرتبطة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.





وبحسب وكالة بلومبرج فإن فيسبوك قررت حظر جميع الإعلانات السياسية بكافة أشكالها قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة بعدة أيام وذلك حتى انتهائها.









وفى الوقت الذى تواصل فيه جماعات المقاطعة لفيسبوك واتهامها بعدم أخذ قرارات جادة في التعامل مع محتوى خطاب الكراهية، وكذلك وقف الشائعات والتضليل على منصتها قررت فيها فيسبوك وقف الإعلانات لأى حملة انتخابية في الولايات المتحدة وكذلك عدد من الدول منها المملكة المتحدة.





وكان عدد من الجمعيات المدافعة عن الحقوق المدنية، والمنظمة لحملة المقاطعة ضد شركة فيسبوك Facebook اعترضت على الأسلوب الذى تتعامل به فيسبوك قائلين بأنه بدلا من الالتزام بجدول زمني لاستئصال خطاب الكراهية والتضليل على فيسبوك فإنها ترجع إلى نفس نقاط الحديث القديمة لمحاولة استرضائنا دون تلبية مطالبنا، كما قالوا إن فيسبوك اعتبرت من اجتماعنا اليوم وكأنه لم يكن أكثر من تمرين لفريق العلاقات العامة بالشركة.





وقام عدد كبير من الشركات الكبرى بسحب إعلاناتها من فيسبوك، منها شركة Verizon فريزون، وهى أكبر شركة اتصالات في الولايات المتحدة، والتى أنفقت حوالي 2 مليون دولار امريكي للإعلان على مواقع فيسبوك في الشهر الماضي فقط، بالإضافة إلى شركة يونيليفر أحد أكبر المعلنين للشركة ، وهوندا و Levi Strauss ، وغيرها مما أدى إلى خسارة الشركة حوالى 7.2 مليار دولار في أيام قليلة.





كما قررت شركات ستاربكس وكوكاكولا وغيرهما من الشركات العالمية الكبرى الانضمام لحملة المقاطعة نتيجة بسبب عدم استجابة الشركة لوقف خطاب الكراهية.



