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تكنولوجيا

مايكروسوفت تخرج من صفقة شراء تيك توك لهذه الأسباب

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 01:01 ص
مايكروسوفت تخرج من
مايكروسوفت تخرج من صفقة شراء تيك توك لهذه الأسباب
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ندى على
يبدو أن عملاق البرمجيات الأمريكية، شركة مايكروسوفت، خرجت من صفقة شراء تطبيق الفيديوهات القصيرة TikTok تيك توك، قبل أن تبدأ فبعد ظهور تقارير تؤكد بأن الشركة في طريقها للشراء، ظهر ما لا يحمد عقباه. 

وبحسب شبكة بي بي سي فإن صفقة بيع تطبيق تيك توك كانت قريبة للغاية من الاتفاق ، ولكن ذهب كل شئ بعدما حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضى بحظر التطبيق في الولايات المتحدة. 


وكانت تطمح شركة مايكروسوفت Microsoft ، التي تمتلك تطبيق  LinkedIn  لينكد إن الشهير للتوظيف، عند شرائها تطبيق تيك توك  الحصول على حضور أكبر بكثير في وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن تم تقييم سعر التطبيق بين 15 مليار دولار و 30 مليار دولار أمريكى. 

وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال فإن مايكروسوفت أوقفت المحادثات مؤقتًا بعد تصريح الرئيس ترامب ، حيث صرح المتحدث باسم البيت الأبيض بأن الإدارة الأمريكية لديها مخاوف خطيرة للغاية تتعلق بالأمن القومي بشأن تطبيق تيك توك، وأنها تقوم على مواصلة تقييم السياسة المستقبلية بشأن التطبيق. 

وتحاول شركة Bytedance الملكة لتطبيق تيك توك تقديم تنازلات كبيرة للإدارة الأمريكية بما في ذلك خلق آلاف الوظائف على مدى ثلاث سنوات، ولكن ذلك لم يمنع الإدارة من التنويه بحظر التطبيق قريبا. 

ومؤخرا قامت الحكومة قامت الحكومة الهنديةبحظر حوالى 59 تطبيقا صينيا من بينها تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير TikTok تيك توك حفاظا على أمنها القومى، حيث أتى قرار الحكومة بعد التوترات السياسية بين البلدين، خاصة بعد مقتل 20 جندى هندى وإصابة آخرين بجروح خطيرة. 

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