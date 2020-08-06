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أخبار العالم

للمرة الأولى.. فيسبوك يحذف منشورا لـ ترامب بسبب كورونا

الخميس 06/أغسطس/2020 - 03:27 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قرر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أمس الأربعاء، حذف منشور للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال إنه يحتوي على معلومات مضللة بشأن فيروس كورونا المستجد، وذلك لأول مرة على المنصة.

والمقطع المحذوف كان جزءا من مقابلة أجراها ترامب مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، صباح الأربعاء، حيث قال إن الأطفال "محصنون من الإصابة" بالفيروس. 

وكان موقع تويتر، قد دخل في خلاف مع ترامب بعد حجب تغريدة للأخير حول المواجهات في منيابوليس المرتبطة بمقتل الأميركي من أصل إفريقي، جورج فلويد، على يد شرطي، على اعتبار أن فيها خرقًا لمبادئ الموقع التوجيهية حول تمجيد العنف.

وكان تويتر أيضا قد دعا مستخدميه للتحقق من الوقائع تحت تغريدتين للرئيس بخصوص التصويت بالبريد. 
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