تطبيق تيك توك يواجه الحظر الأمريكي بـ 3 خيارات بديلة

يواجه تطبيق الفيديوهات القصيرة TikTok تيك توك، حصارا كبيرا في الولايات المتحدة، بعد تهديد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بحظره بسبب خطورته وانتهاكه خصوصية المستخدمين.





وقام الرئيس الأمريكى ترامب بتوسيع الضغط بشكل أكبر على شركة ByteDance الصينية المالكة لتطبيق TikTok تيك توك ، بمنحه شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات مهلة 45 يوما تنتهى في 15 سبتمبر القادم، لشراء التطبيق ليصبح ملكية أمريكية .









وأصبحت شركة ByteDance وتطبيق TikTok تيك توك، في وضع لا يحسدان عليه، رغم تصريح صحف رسمية، ومنها صحيفة China Daily في في افتتاحيتها الأسبوع الماضى، " إن الصين لن تقبل بأي حال من الأحوال سرقة شركة تكنولوجيا صينية ، ولديها الكثير من الطرق للرد إذا نفذت الإدارة الأمريكية عملياتها المخططة للاستيلاء على التطبيق".





وتتمثل خيارات شركة ByteDance وتطبيق تيك توك في الوقت الحالى إلى ثلاثة خيارات بديلة





اللجوء للقضاء

وبحسب BBC News فإن TikTok تيك توك هدد باتخاذ إجراء قانوني ضد الولايات المتحدة بعد أن أمر الرئيس ترامب الشركات بالتوقف عن التعامل مع التطبيق الصيني في غضون 45 يومًا، لحين استحواذ مايكروسوفت عليه، وقال تيك توك TikTok إنها ستتبع جميع السبل المتاحة لضمان عدم إهمال سيادة القانون.





رضوخ أكبر وتنازلات

وتحاول شركة Bytedance تقديم تنازلات كبيرة للإدارة الأمريكية بما في ذلك خلق آلاف الوظائف على مدى ثلاث سنوات، ولكن ذلك لم يمنع الإدارة من التنويه بحظر التطبيق قريبا، ومؤخرا ذكرت تقارير أن الشركة قد تتخلى عن ملكيتها للتطبيق بالكامل.





تغيير الخطط والتوسع في اتجاهات أخرى

ويقوم TikTok تيك توك في البحث عن فرص بديلة، والتوسع بشكل مغاير، حيث أطلق تطبيق More on TikTok ، وهو اول تطبيق بث تليفزيونى لعرض وتنسيق فيديوهاته الموجودة على التطبيق الموجود على الهواتف الذكية، وذلك على خدمة البث Amazon Fire TV ، والذى سيتم عرضه أولا في الولايات المتحدة الأمريكية.







