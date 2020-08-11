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تكنولوجيا

تقارير: مايكروسوفت ستواجه مشكلات تقنية حال شرائها تطبيق تيك توك

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 03:00 م
استحواذ مايكروسوفت
استحواذ مايكروسوفت على تيك توك يواجه مشكلات تقنية عديدة
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ندى على
أفادت تقارير بأن شركة Microsoft مايكروسوفت الأمريكية ستواجه مشكلات تقنية قد تمتد لسنوات إذا قامت بشراء تطبيق الفيديوهات القصيرة  TikTok تيك توك، ونزع ملكيته من شركة ByteDance بايت دانس الصينية المالكة له.


وبحسب صحيفة The Economic Times فإن فصل تطبيق TikTok تيك توك لصالح شركة مايكروسوفت من المفترض أن يستغرق أكثر من عام ونصف العام وليس مدة 45 يوما، التى وضعها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لشراء تيك توك قبل حظره في الولايات المتحدة.




وصرح متخصصون بأنه إذا قامت مايكروسوفت بالاستحواذ على TikTok تيك توك فإنه يجب فصل رمز التطبيق والشفرات وبعض الوظائف الأساسية مثل تخزين البيانات والخوازميات التى يتم من خلالها الإشراف على المحتوى وإدارة ملفات تعريف المستخدمين.  


وعند تشغيل تطبيق TikTok تيك توك من قبل مايكروسوفت، سيظل الاعتماد على الأكواد والشفرات التى تملكها شركة ByteDance بايت دانس الصينية المالكة لحين الانتهاء من هذه الأمور، وصنع أكواد وشفرات جديدة لمايكروسوفت، وهو الأمر الذى سيستغرق سنوات.


وتواجه مايكروسوفت مشكلات أخرى متعلقة بالمحتوى الموجود على تطبيق TikTok تيك توك، منها مشكلة الإشراف على اكتشاف المحتويات مثل المواد الإباحية أو المحتوى الذي يحتوي على عنف أو كلام يحض على الكراهية وإزالته قبل أن يطلع عليه المستخدمون الآخرون، وهو الأمر الذى تواجهه شركات مثل فيسبوك وتويتر لسنوات.


وكانت مصادر كشفت أن شركة Twitter  تويتر، اقتربت من الانتهاء من صفقة شراء تطبيق TikTok تيك توك، والذى تحاول شركة مايكروسوفت الاستحواذ عليه، وبذلك تشتعل المنافسة باقتراب تويتر من الاستحواذ عليه.
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