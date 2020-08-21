بعد حذفها من App Store.. تعرف على كيفية تحميل لعبة فورتنايت على هاتفك الآيفون

App Store ، خلال الأسبوع الماضي، كجزء من المواجهة القانونية والتنظيمية الكبيرة لمطورى شركة Epic Games، مع عملاقة التكنولوجيا الأمريكية. أزالت شركة آبل Apple ، لعبة القتال الشهيرة فورتنايت Fortnite ، من متجر التطبيقات التابع لها





ووفقا لما ذكره موقع ""theverge التقني، ظهرت خلال الأيام الماضية، هواتف آيفون على موقع eBay الشهير بأضعاف سعرها الحقيقي، والتي تأتي اللعبة مثبتة عليها بعد أن تمت إزالتها من متجر تطبيقات آبل، حيث تم عرض هواتف آيفون بسعر خيالي مقابل 10 آلاف دولار للجهاز الواحد.









ولكن إذا أردت تثبيت لعبة فورتنايت مرة أخرى على هاتفك الآيفون، بعد إزالتها من متجر تطبيقات آبل حيث لا تملك الشركة المصنعة للهواتف الذكية، القدرة على إزالتها من هواتف المستخدمين حذفها من أجهزة المستخدمين، يوجد طريقة مجانية بسيطة تساعدك على تحميل لعبة فورتنايت، لذا اتبع الخطوات التالية:





1. افتح متجر التطبيقات آب ستور، ثم اختر قسم المشتريات Purchased، بعد الضغط على صورة الملف الشخصي، ثم مشترياتي.





2. ستظهر قائمة بجميع تطبيقات وألعاب نظام التشغيل iOS، التي قمت بتحميلها خلال السنوات الماضية.





3. مرر لأسفل للبحث عن لعبة Fortnite.



