فيسبوك تنضم إلى فورتنايت في معركتها ضد أبل



انتقدت شركة فيسبوك Facebook شركة أبل بسبب اقتطاع الأرباح وفرض ضرائب على المطورين والتطبيقات التى تعرض تطبيقاتها على متجر App Store، متضامنة مع لعبة فورتنايت التى أزالتها أبل من على المتجر.











وبحسب صحيفة "ديلى تليجراف" فإن فيسبوك انضمت إلى شركة Epic Games المالكة للعبة فورتنايت Fortnite الشهيرة في معركتها بعدما أزالتها أبل من على متجرها App Store لرفضها دفع الرسوم المطلوبة منها.















وقالت شركة فيسبوك إنها ستمكن الشركات والمبدعون من استخدام فيسبوك، عند بث أو إطلاق الأحداث المدفوعة عبر الإنترنت دون دفع أي رسوم، إلا إذا كانت هذه الأحداث تتم عبر أنظمة iOS.









وصرح نائب رئيس تطبيق فيسبوك بأنهم طلبوا من شركة أبل Apple تخفيض ضريبة متجر App Store والسماح للشركة بتقديم تطبيق الدفع الإلكترونى Facebook Pay ولكن أبل رفضت، فى حين أن فيسبوك تنازلت عن رسوم الأحداث المدفوعة عبر الإنترنت.











وكانت فيسبوك اضطرت إلى إزالة كل ألعاب تطبيق Facebook Gaming لاجتياز عملية الموافقة الصارمة من متجر App Store كما رفضت تطبيقات الألعاب الخاصة بشركات أبل ومايكروسوفت وجوجل، على متجرها لأنها لم ترتق إلى الإرشادات وسياسة المراجعة الخاصة بأبل.









