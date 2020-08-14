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تكنولوجيا

بعد آبل.. جوجل تحذف لعبة فورتنايت من على متجر Google Play

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:02 م
بعد آبل.. جوجل تحذف
بعد آبل.. جوجل تحذف لعبة فورتنايت من على متجر Google Play
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ندى على
قامت شركة جوجل بحذف لعبة Fortnite فورتنايت الشهيرة المملوكة لشركة Epic Games من على متجرها للألعاب Google Play، وذلك بعد حذف شركة آبل لها من على متجرها App Store . 

وبحسب موقع The Verge فإن لعبة Fortnite فورتنايت قامت بتحديث لها على متجرى ألعاب آبل وجوجل سمح للمستخدمين بالدفع للعبة 
مباشرة، دون اعتماد النظام الرسمى من الشركتين الذى يقضى بأخذ حصة من هذا الاشتراك. 


ويتطلب متجرى ألعاب جوجل وآبل Google Play و كذلك App Store نسبة 30 % من قيمة الاشتراك الأصلى المدفوع من قبل اللاعبين الذين يقومون بتحميلها من على التطبيقات. 

وبمجرد اكتشاف شركة آبل لما فعلته اللعبة قامت بحذفها على الفور من على متجرها، ولكن اتخذت شركة جوجل فترة حتى حذفتها منذ ساعات قليلة؛ نظرا لاختراق اللعبة اللقواعد المتبعة. 

وأعلنت شركة جوجل أن نظام أندرويد المفتوح للمطورين يسمح بتوزيع التطبيقات من خلال متاجر تطبيقات متعددة، أما  بالنسبة لمطوري الألعاب الذين يختارون متجر Google Play ، فلدينا سياسات عادلة للمطورين وتحافظ على المتجر آمنًا للمستخدمين.  

وأضافت أنه فى الوقت الذى تظل فيه لعبة Fortnite فورتنايت متاحة على أندرويد ، لم يعد بإمكاننا إتاحتها على متجر Play لأنها تنتهك سياساتنا، ومع ذلك ، فإننا نرحب بفرصة لمواصلة المناقشات مع شركة Epic وإعادة اللعبة إلى Google Play.

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