بمناسبة عيد الاستقلال.. كابتن أمريكا يصل إلى لعبة فورتنايت.. فيديو

أعلنت شركة Epic Games المطورة للعبة Fortnite فورتنايت الشهيرة عن أبرز تحديث لها وهو إضافة الشخصية السينيمائية الشهيرة كابتن أمريكا Captain America، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال الأمريكي.





وبحسب موقع The Verge فإن الشركة قررت الاحتفال مع اللاعبين بعيد الاستقلال الأمريكى، اليوم، الرابع من يوليو، وجلب أحد شخصيات شركة مارفل و سلسلة أفلام Avengers المحببة وهو كابتن أمريكا، حيث سيكون بإمكان المستخدمين إرتداء زى شخصية كابتن أمريكا في اللعبة.









ويكلف كابتن أمريكا في اللعبة حوالي 20 دولارًا من متجر Fortnite داخل اللعبة، حيث إذا قمت بشراء شكل كابتن أمريكا، فستحصل أيضًا على درع الأيقوني، الخاص به، وستتمكن من ارتدائه على ظهرك واستخدامه كواقى في اللعبة.





وتعتبر هذه هى المرة الأولى التى تتيح فيها لعبة فورتنايت شخصية كابتن أمريكا، ولكنها قامت بتوفير الدرع قبل ذلك للمستخدمين.





ولعبة فورتنايت لديها تاريخ طويل في تقديم الشخصيات الاسطورية الشهيرة، حيث كانت شخصية Deadpool متاحة كجزء من تمريرة المعارك في الموسم الماضي ، كما ستقوم بتوفير شخصية Aquaman كجزء من تمريرة المعارك لهذا الموسم.





ومؤخرا، تم إطلاق الفصل الثاني من الموسم الثالث رسميًا للعبة فورتنايت ، والذي ينقل اللاعبين للوصول إلى الموسم الجديد، والحصول على المواقع والأحداث الجديدة لهذا الفصل من لعبة Fortnite ، والتمتع بأحداثه المثيرة ما بين مواجهة أسماك القرش، ومحاربة اللصوص والمجرمين المتحكم فيهم بواسطة الكمبيوتر، مع التنقل في مواقع متنوعة على الجزيرة.



