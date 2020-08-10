آبل ترفض تطبيقات ألعاب فيسبوك ومايكروسوفت وجوجل على متجرها لهذا السبب

كشفت تقارير أن شركة Apple آبل الأمريكية، قد رفضت تطبيقات الألعاب الخاصة بشركات آبل و ومايكروسوفت وجوجل، على متجرها App Store لأنها لم ترتقى إلى الإرشادات وسياسة المراجعة الخاصة بآبل.





وبحسب موقع Business Insider فإن آبل رفضت تطبيق Game Pass الخاصة بشركة مايكروسوفت، وتطبيق Google Stadia التابع لشركة جوجل، وكذلك تطبيق Facebook Gaming المملوك بشركة فيسبوك









وصرحت آبل بأن متجرها App Store هو مكان آمن ومحل ثقة من المستخدمين، وبالتالى فإن أى تطبيق لا يتناسب مع السياسة الإرشادية وسياسة المراجعة الخاصة بالتطبيقات فإنه لا يتم قبولها.





وأضافت أن مستخدمى متجر App Store لديهم تطبيقات من ملايين المطورين، وأن تطبيقات فيسبوك ومايكروسوفت وجوجل من الممكن أن تلقى لها مكانا على المتجر إلا أنها حاليا لا تتوافق مع سياسة المراجعة .





وينظر لرفض آبل تطبيقات الألعاب من شركات فيسبوك ومايكروسوفت وجوجل على أنها تطبيقات منافسة بشكل أساسى لشركة آبل مما سيمنح هذه التطبقات فرصة أعلى لزيادة الإيرادات.





وكانت أطلقت شركة فيسبوك، تطبيق الألعاب التابع لها Facebook Gaming، لنظام التشغيل iOS، ولكنها اضطرت إلى إزالة الألعاب القابلة للعب بالكامل منه لاجتياز عملية الموافقة الصارمة على متجر التطبيقات من آبل.



