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تكنولوجيا

آبل ترفض تطبيقات ألعاب فيسبوك ومايكروسوفت وجوجل على متجرها لهذا السبب

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 05:01 م
آبل رفضت تطبيقات
آبل رفضت تطبيقات ألعاب فيسبوك ومايكروسوفت وجوجل
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ندى على
كشفت تقارير أن شركة Apple  آبل الأمريكية، قد رفضت تطبيقات الألعاب الخاصة بشركات آبل و ومايكروسوفت وجوجل، على متجرها  App Store لأنها لم ترتقى  إلى الإرشادات وسياسة المراجعة الخاصة بآبل. 

وبحسب موقع Business Insider فإن آبل رفضت تطبيق Game Pass الخاصة بشركة مايكروسوفت، وتطبيق Google Stadia التابع لشركة جوجل،  وكذلك تطبيق Facebook Gaming المملوك بشركة فيسبوك


وصرحت آبل بأن متجرها  App Store هو مكان آمن ومحل ثقة من المستخدمين، وبالتالى فإن أى تطبيق لا يتناسب مع السياسة الإرشادية وسياسة المراجعة الخاصة بالتطبيقات فإنه لا يتم قبولها. 

وأضافت أن مستخدمى متجر App Store  لديهم تطبيقات من ملايين المطورين، وأن تطبيقات فيسبوك ومايكروسوفت وجوجل من الممكن أن تلقى لها مكانا على المتجر إلا أنها حاليا لا تتوافق مع سياسة المراجعة . 

وينظر لرفض آبل تطبيقات الألعاب من شركات فيسبوك ومايكروسوفت وجوجل على أنها تطبيقات منافسة بشكل أساسى لشركة آبل مما سيمنح هذه التطبقات فرصة أعلى لزيادة الإيرادات. 

وكانت أطلقت شركة فيسبوك، تطبيق الألعاب التابع لها Facebook Gaming، لنظام التشغيل iOS، ولكنها اضطرت إلى إزالة الألعاب القابلة للعب بالكامل منه لاجتياز عملية الموافقة الصارمة على متجر التطبيقات من آبل. 

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