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تكنولوجيا

رسميًا.. توقف تطبيق شهير على هواتف أندرويد بسبب استحواذ آبل عليه

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 05:30 ص
توقف تطبيق شهير على
توقف تطبيق شهير على هواتف أندرويد بسبب استحواذ آبل عليه
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ندى على
توقف تطبيق الطقس الشهير Dark Sky على جميع هواتف أندرويد، وكذلك نسخة تشغيل  Wear OS الخاصة بساعات أندرويد، رسميا، بسبب استحواذ شركة آبل Apple عليه. 

وبحسب موقع Ars Technica فإن عددا كبيرا من مستخدمي التطبيق على هواتف أندرويد أبلغوا عن توقف التطبيق نهائيا على هواتفهم، حيث كان من المقرر أن يتوقف التطبيق في 1 يوليو الماضى، ولكن قامت آبل بتأجيل الموعد لـ 1 أغسطس.  


وقامت آبل بالاستحواذ على التطبيق في شهر مارس الماضى، وستقوم آبل أيضا بإيقاف كل تطبيقات الطقس الأخرى تباعا مثل Carrot و Weather Line وPartly Sunny، وذلك بحلول 2021. 

ويقوم تطبيق Dark Sky بإعلام المستخدمين عن حالة الطقس اليومية، بالإضافة إلى إفادة المستخدمين عن إمكانية هبوط الأمطار، وكذلك هبوب العواصف، خلال 10 دقائق من وقت استخدام التطبيق.

ويعتمد على التطبيق الكثير من المسافرين خاصة المسافرين لفترات طويلة، داخل الدولة بالسيارة، حيث يمثل تطبيق Dark Sky لهم، عامل أمان كبير عند القيادة أثناء ظروف الطقس المضطربة.

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