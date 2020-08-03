AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بعد وصولها لأكبر قيمة سوقية بالعالم.. آبل تتخطى شركة أرامكو السعودية

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 05:01 ص
آبل تتخطى شركة أرامكو
آبل تتخطى شركة أرامكو السعودية
Advertisements
ندى على
ارتفعت أسهم عملاق التكنولوجيا الأمريكية، شركة Apple  آبل عند آخر جلسة تداول لتصبح  425.04 دولار أمريكى للسهم الواحد لترتفع الشركة العملاقة إلى رأس مالى سوقى بقيمة 1.82 تريليون دولار، لتصبح أضخم  وأكبر شركة تمتلك قيمة سوقية بالعالم. 

وحسب موقع Nairametrics الاقتصادى فإن آبل أصبحت أكبر شركة في العالم تسجل هذا الرقم القياسي في ارتفاع القيمة السوقية حيث ارتفعت  الأسهم  لأكثر من 10 ٪ بعد تسجيل نتائج ربع سنوية قياسية أيضا. 


وبهذا الارتفاع أصبحت شركة آبل تتفوق على شركة شركة النفط  السعودية أرامكو لتصبح أكثر شركة تمتلك قيمة سوقية في العالم مدرجة في البورصة.

وبلغت القيمة السوقية لشركة أرامكو السعودية ، التي كانت الشركة الأكثر قيمة في العالم ، والتى تفوقت على آبل لفترة طويلة، منذ طرحها للاكتتاب العام في 2019 ، حيث  1.760 تريليون دولار في نهاية جلسة التداول الأخيرة.

وكشفت شركة آبل في بيان لها أن إيرادات الربع الثالث المالية بلغت 59.7 مليار دولار ، وهو رقم قياسي حيث ارتفعت بنسبة 11٪ عن العام السابق، بالرغم من تأثير تفشي فيرس كورونا،  كما تجاوزت تقديرات المحللين البالغة 52.3 مليار دولار. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

هل يجوز ترك ركعتي السنة عند قضاء صلاة الفجر؟.. الإفتاء تجيب

أخبار الرياضة.. ظهور بنشرقي وأوناجم بصحبة فتيات فى ملهى ليلى.. وحسن شاكوش يثير مشكلة فى الأهلي

ترامب يوقع أمر تنقيذي لمنع جلب المهاجرين للعمل في بلاده.. اليوم

دخل غرف ملابس الفريق.. أزمة في الأهلي بسبب حسن شاكوش

لأول مرة.. الذهب يسجل 2000 دولار للأونصة

تعويضات لـ الأطباء وزيادة في البدلات.. اعرف حقك بعد موافقة النواب على القانون الجديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. مرض جلدي بسبب حشرة يؤدي إلى الموت

مصر تنهض.. القصة الكاملة لتمثال عرّض صاحبه لسخرية المتخصصين والجمهور.. ودافعت عنه صاحبة تمثال محمد صلاح

بعد تساؤلات السوشيال.. أسباب تحول لون اللحوم لـ الأخضر أو الأسود