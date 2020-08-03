بعد وصولها لأكبر قيمة سوقية بالعالم.. آبل تتخطى شركة أرامكو السعودية

ارتفعت أسهم عملاق التكنولوجيا الأمريكية، شركة Apple آبل عند آخر جلسة تداول لتصبح 425.04 دولار أمريكى للسهم الواحد لترتفع الشركة العملاقة إلى رأس مالى سوقى بقيمة 1.82 تريليون دولار، لتصبح أضخم وأكبر شركة تمتلك قيمة سوقية بالعالم.





وحسب موقع Nairametrics الاقتصادى فإن آبل أصبحت أكبر شركة في العالم تسجل هذا الرقم القياسي في ارتفاع القيمة السوقية حيث ارتفعت الأسهم لأكثر من 10 ٪ بعد تسجيل نتائج ربع سنوية قياسية أيضا.









وبهذا الارتفاع أصبحت شركة آبل تتفوق على شركة شركة النفط السعودية أرامكو لتصبح أكثر شركة تمتلك قيمة سوقية في العالم مدرجة في البورصة.





وبلغت القيمة السوقية لشركة أرامكو السعودية ، التي كانت الشركة الأكثر قيمة في العالم ، والتى تفوقت على آبل لفترة طويلة، منذ طرحها للاكتتاب العام في 2019 ، حيث 1.760 تريليون دولار في نهاية جلسة التداول الأخيرة.





وكشفت شركة آبل في بيان لها أن إيرادات الربع الثالث المالية بلغت 59.7 مليار دولار ، وهو رقم قياسي حيث ارتفعت بنسبة 11٪ عن العام السابق، بالرغم من تأثير تفشي فيرس كورونا، كما تجاوزت تقديرات المحللين البالغة 52.3 مليار دولار.



