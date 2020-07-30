AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بنسبة 225%.. ارتفاع مبيعات آبل في الصين بالربع الثاني من 2020

الخميس 30/يوليه/2020 - 03:21 ص
بنسبة 225%..إرتفاع
بنسبة 225%..إرتفاع مبيعات آبل فى الصين بالربع الثانى من 2020
Advertisements
كريم جمال
كشفت شركة آبل الأمريكية عملاقة صناعة التكنولوجيا فى العالم عن ارتفاع مبيعاتها بكل ملحوظ فى الصين، حيث تخطت نسبة 225% بالرغم من تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وبحسب "جي إس إم آرينا" التقني، جاءت آبل الأمريكية الشركة الأكثر ربحًا فى الصين بالربع الثانى من 2020، حيث باعت أكثر من 13 مليون هاتف آيفون، بزيادة بلغت 63% عن العام الماضي.

جدير بالذكر أنه كان رفع عدد من مستخدمى منتجات وأنظمة Apple آبل ، دعوى قضائية في محكمة كاليفورنيا ضد الشركة الأمريكية، ولذلك لسماحها باختراق عدد كبير من خصوصيتهم، فيما يعرف بقضية خدع بطاقات هدايا iTunes. 

وبحسب مجلة فوربس فإن العملاء اتهموا شركة آبل رسميا بقيامها بتحقيق أرباح هائلة من وراء اختراق بطاقات هدايا ITUNES ، حيث كانت آبل  قد قدمت بطاقات هدايا لمتجر iTunes والذى يعرف الآن باسم App Store & iTunes Gift Cards.

واستغل عدد من المحتالين والهاكرز هذه البطاقات وقاموا بالاتصال بعملاء آبل بطلب دفع عدد من الأشياء مثل الضرائب ، وفواتير المستشفيات ، والكفالة ، وتحصيل الديون ، وفواتير الخدمات، وغيرها من خلال شراء بطاقات الهدايا ومن ثم التعرف على الرمز التسلسلي للبطاقة ورقم التعريف الشخصي الخاص بها وبالتالى سرقة أموال العملاء. 

ووفقا لفوربس فإن عملية الاحتيال استمرت لسنوات طويلة، مما جعل الهاكرز يجنون حوالى أكثر من مليار دولار منهم، من خلال سرقة أموالهم عن طريق شراء البطاقات لدفع الخدمات. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصيف القادم.. سامسونج تطلق بطاقتها الائتمانية Samsung Money

أبل تعتزم إغلاق منصتي iTunes U وiBooks Author.. لهذه الأسباب

أجهزة بـ 70 ألف جنيه تكشف الحيلة .. الأموال العامة تكشف لغز سرقة عملاء البنوك .. طالب يتتبع شكاوى المواطنين على مواقع البنوك

حصلت على ترخيص عالمى.. تعرف على الشركة التابعة لأي فاينانس وأصدرت ٤٠ مليون بطاقة دفع بمصر

أبل تطلق بوابة إلكترونية لبطاقتها Apple Card للشراء بالتقسيط.. فيديو

أخطر هجمات إلكترونية شهدها العالم في 2020

ترشيحاتنا

عيدك في الجنة أحلى.. إيمي طلعت زكريا تستعيد ذكريات والدها بصورة جديدة

دعاء يوم عرفة مكتوب والأدعية المستحبة

عن هجوم عنصري على عامل رعاية أسود| مذيعة في BBC تتلفظ بكلمة خارجة على الهواء..شاهد

هل يشترط تبييت النية قبل صيام يوم عرفة ؟.. أمين الفتوى يجيب

دعاء يوم عرفة .. 17 كلمة تدخلك الجنة حث عليها النبي

الأسطورة الحقيقية.. دينا الشربيني توجه رسالة لـ عمرو دياب بعد طرح أغنيته الجديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس عصرية.. شقيقة هنا الزاهد تتألق فى العرض الخاص لـ فيلم الغسالة

محمود حميدة يخطف الأنظار مع حفيده فى العرض الخاص لـ الغسالة.. شاهد

بـ لوك جديد.. منة فضالى تبهر متابعيها فى أحدث جلسة تصوير