بنسبة 225%.. ارتفاع مبيعات آبل في الصين بالربع الثاني من 2020

الأمريكية عملاقة صناعة التكنولوجيا فى العالم عن ارتفاع مبيعاتها بكل ملحوظ فى الصين، حيث تخطت نسبة 225% بالرغم من تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وبحسب مجلة فوربس فإن العملاء اتهموا شركة آبل رسميا بقيامها بتحقيق أرباح هائلة من وراء اختراق بطاقات هدايا ITUNES ، حيث كانت آبل قد قدمت بطاقات هدايا لمتجر iTunes والذى يعرف الآن باسم App Store & iTunes Gift Cards.

واستغل عدد من المحتالين والهاكرز هذه البطاقات وقاموا بالاتصال بعملاء آبل بطلب دفع عدد من الأشياء مثل الضرائب ، وفواتير المستشفيات ، والكفالة ، وتحصيل الديون ، وفواتير الخدمات، وغيرها من خلال شراء بطاقات الهدايا ومن ثم التعرف على الرمز التسلسلي للبطاقة ورقم التعريف الشخصي الخاص بها وبالتالى سرقة أموال العملاء.



