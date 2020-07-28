عملاء يقاضون شركة آبل بعد سماحها لمحتالين بسرقة أكثر من مليار دولار منهم

رفع عدد من مستخدمى منتجات وأنظمة Apple آبل ، دعوى قضائية في محكمة كاليفورنيا ضد الشركة الأمريكية، ولذلك لسماحها باختراق عدد كبير من خصوصيتهم، فيما يعرف بقضية خدع بطاقات هدايا iTunes.





وبحسب مجلة فوربس فإن العملاء اتهموا شركة آبل رسميا بقيامها بتحقيق أرباح هائلة من وراء اختراق بطاقات هدايا ITUNES ، حيث كانت آبل قد قدمت بطاقات هدايا لمتجر iTunes والذى يعرف الآن باسم App Store & iTunes Gift Cards.









واستغل عدد من المحتالين والهاكرز هذه البطاقات وقاموا بالاتصال بعملاء آبل بطلب دفع عدد من الأشياء مثل الضرائب ، وفواتير المستشفيات ، والكفالة ، وتحصيل الديون ، وفواتير الخدمات، وغيرها من خلال شراء بطاقات الهدايا ومن ثم التعرف على الرمز التسلسلي للبطاقة ورقم التعريف الشخصي الخاص بها وبالتالى سرقة أموال العملاء.





ووفقا لفوربس فإن عملية الاحتيال استمرت لسنوات طويلة، مما جعل الهاكرز يجنون حوالى أكثر من مليار دولار منهم، من خلال سرقة أموالهم عن طريق شراء البطاقات لدفع الخدمات.



