أجهزة كمبيوتر Mac القادمة من آبل تنافس ميزات الأمان في هواتف آيفون

كشفت تقارير عن أن شركة Apple آبل ستجرى تحديثات كبيرة على أجهزة كمبيوتر Mac ماك القادمة ، بحيث تتمتع بعدد من الميزات المتعلقة بالخصوصية، ستنافس بها هواتف آيفون





وبحسب موقع Tech Radar فإن أجهزة Mac ماك القادمة من آبل ، ستحتوى على كاميرا دقيقة تسمى TrueDepth ستعمل على تحديد الوجوه بدقة إلى جانب خاصية Face ID التى ستقوم آبل بتضمينها في أجهزة ماك.









وستعمل على كاميرا TrueDepth من خلال تقنية دقيقة تسمى BioCapture التى تقوم بالتحديد الدقيق للبيانات البيوميترية للأشخاص وتحدد وجههم بطريقة دقيقة يمكن الاعتماد عليها.





وستتفوق أجهزة ماك Mac القادمة على هواتف آيفون وأجهزة آيباد وكذلك أجهزة لاب توب MacBook التى تستعمل خاصية Touch ID ، حيث ستصبح أجهزة ماك أفضل في حماية خصوصية المستخدمين عن طريق خاصية خاصية Face ID وكذلك كاميرا TrueDepth .





وكانت آبل قد منحت مستخدمى نظام التشغيل iOS 14 عدد من ميزات الخصوصية منها إجبار الشركة جميع التطبيقات الموجودة على هواتف آيفون وأجهزة آيباد، القيام بطلب الإذن أولا من المستخدمين، عند جمع أى نوع من المعلومات أو بيانات البحث.



