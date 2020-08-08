طرد موظف كبير من فيسبوك بعد إثباته تحيز الموقع للرئيس ترامب

كشفت تقارير أن شركة فيسبوك Facebook طردت مهندسا كبيرا، قدم دلائل واضحة على أن فيسبوك تتدخل لدعم الصفحات المساندة للرئيس الأمريكى، دونالد ترامب.





وبحسب صحيفة الإندبندت البريطانية فإن الموظف الذى تم طرده أثبت تدخل نائب رئيس السياسة العامة العالمية في فيسبوك ، Joel Kaplan جويل كابلان، وغيره من المسئولين الكبار في فيسبوك، كانوا يقدمون معاملة تفضيلية للصفحات الداعمة للرئيس ترامب، وكذلك الصحفات اليمينية، وأيضا صفحات الحزب الجمهورى.









وفقا لموقع Buzzfeed الذى نشر لأول مرة منشورات الصفحات الداعمة لترامب، التى تثبت المعاملة التفضيلية للصفحات، والتى في العادة كان يتم حظرها على فيسبوك وفقا لسياسة المنصة.





ويستشهد موقع Buzzfeed بأن الصفحات الداعمة لترامب، التى تلقى معاملة تفضيلية هى عملية لا يمكن الاطلاع عليها من قبل الموظفين الآخرين.





وتشمل الصفحات التى تلقى المعاملات التفضيلية، صفحات منظمات Turning Point USA ، و PragerU ، وموقع Breitbart News وجميعها تدعم الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب.





وقالت المتحدثة باسم فيسبوك، Liz Bourgeois ليز بورجوا ، في بيان لها "نلجأ إلى مراجعى المحتوى التابعين لجهات خارجية بشأن التصنيفات التى تنشر على المنصة، وعندما يطبق مراجعى المحتوى تقييمًا ، فإننا نطبق التصنيف".



