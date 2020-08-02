1000 شركة تقاطع فيسبوك وتسحب إعلاناتها

كشفت تقارير أن عدد الشركات المقاطعة لفيسبوك Facebook والتى قررت سحب إعلاناتها من على المنصة، تخطت حاجز الألف شركة ومعلن وذلك بسبب عدم التعامل الحازم من قبل فيسبوك على تزايد خطاب الكراهية والمعلومات المضللة.





وبحسب صحيفة نيويورك تايمز فإن أكثر من ألف شركة انضمت لحملة المقاطعة الكبرى لفيسبوك والتى نظمتها عدد من جمعيات الدفاع عن حقوق الأقليات والمهاجرين تحت اسم Stop Hate for Profit أوقفوا الكراهية من أجل الربح؛ للضغط على زوكربيرج لوقف خطابات الكراهية، بعد تزايدها على المنصة بشكل كبير.









وتراجعت نسبة انفاق أكبر 100 شركة من المقاطعين إلى 12 % عن العام الماضى، فيما تراجع أنفاق 9 شركات من حوالى 507.5 مليون دولار إلى 26.2 مليون دولار.





ووفقا للصحيفة فإن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لفيسبوك قال إن الشركة ستعتمد على الأعمال التجارية الصغيرة والشركات المتوسطة، وأضاف أن "يبدو أن البعض يفترض خطأ أن عملنا يعتمد على عدد قليل من كبار المعلنين".



