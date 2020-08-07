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تكنولوجيا

ربح 7 مليارات خلال يوم واحد.. مارك زوكربيرج ثالث شخص في العالم يمتلك 100 مليار دولار

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 11:56 ص
صدى البلد
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ندى على
في قفزة تاريخية، بلغت ثروة مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لفيسبوك، 100 مليار دولار أمريكى، بعد ارتفاع أسهم شركة فيسبوك، أمس، بعد اطلاق ميزة Reels المنافسة لتطبيق تيتك توك. 

وبحسب جريدة الجارديان البريطانية، فإن أسهم فيسبوك ارتفعت بنسبة 6%، مباشرة بعد اطلاق Reels ، وذلك أصبح زوكربيرج الشخص الثالث في العالم الذى يصل إلى مثل هذه الثروة. 


ويتنافس زوكربيرج مع بيل جيتس، ثانى أغنى رجل في العالم، ومؤسس شركة مايكروسوفت، وكذلك جيف بيزوس أغنى رجل في العالم بصافى ثروة تبلغ 189 مليار دولار أمريكى، والذى كان قدر ربح، مؤخرا 13 مليار دولار في يوم واحد، بعد أن ربح 13 مليار دولار في ربع ساعة. 

وربح زوكربيرج الأسبوع الماضى 7 مليارات دولار فى 24 ساعة فقط، بعد ربح شركة فيسبوك بنسبة 8.2 ٪ بزيادة قدرها 253.67 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، الأمر الذى ساهم فى زيادة ثروة  زوكربيرج باكثر من 7 مليارات دولار، فقط فى 24 ساعة فقط.

جدير بالذكر أن شركة فيسبوك قد تواجه أكبر حملة مقاطعة في تاريخها بأكثر من ألف شركة أمريكية، وسحب إعلاناتها، بسبب اتهام الشركات لها بزيادة محتوى خطاب الكراهية على منصتها. 

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