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تكنولوجيا

بعد حذفها فيديو لترامب للمرة الأولى.. لماذا قررت فيسبوك التراجع

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 09:00 ص
ترامب وفيسبوك
ترامب وفيسبوك
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ندى علي
قامت شركة فيسبوك أمس، بحذف أول فيديو للرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، وذلك بعد انتقادات عديدة للشركة لتحيزها للرئيس الامريكى، وذلك بعد أكثر من منشور أثار غضب الكثيرين.
 
وبحسب موقع Business Insider فإن فيسبوك قد حذفت فيديو للرئيس، يقارن فيه مناعة الأطفال والبالغين من حيث تحمل فيروس كورونا، حيث قال الرئيس ترامب: " إن الأطفال يملكون مناعة أفضل من البالغين" ، ولك ضمن مقابلة أجراها ترامب مع شبكة فوكس نيوز. 


ويعتبر التصريح خرقا للحقائق الطبية حيث ان الأطفال مثل البالغين معرضون بنفس الدرجة للإصابة بفيروس كورونا، ولا يوجد دليل علمى حتى الآن يقر بمثل هذا الأمر. 

وصرح المتحدث الرسمى لفيسبوك بأن التصريح الذى أدلى به ترامب في المقابلة التليفزيونية، يندرج تحت المعلومات مضللة والشائعات، التى من الممكن أن تؤذى الكثير. 

وكانت فيسبوك قد تعرضت لانتقادات عديدة واتهامات لتحيزها الرئيس الأمريكى، ولبعض مسئولى إدراة البيت الأبيض، بعد عدم قيام فيسبوك بحذف منشور لترامب عن الاحتجاجات الأمريكية، حيث قال: عندما يبدأ العنف يبدأ إطلاق النار" . 

واعلن موقع تويتر وعدد من مواقع التواصل الاجتماعى قيامهم بحذف المنشور لخرقه لسياسات مواقع التواصل الاجتماعى بسبب تمجيد العنف، مما جعل الغضب ينثب على فيسبوك حينها.

الجدير بالذكر أن شركة تويتر Twitter، قيدت بشكل مؤقت حساب حملة الرئيس دونالد ترامب من التغريد على منصتها، بعد أن نشر نفس مقطع الفيديو الذي حذفته فيسبوك، مدعيه أن التغريدة تنتهك قواعد تويتر حول معلومات فيروس كورونا المضللة.
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