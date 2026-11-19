تضم مصر 4 مواقع مدرجة ضمن قائمة الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية التابعة لاتفاقية «رامسار»، وهي: بحيرتا البردويل والبرلس، ومحمّيتا وادي الريان وقارون؛ نظرًا لما تتمتع به هذه المناطق من قيمة بيئية ودور محوري في صون التنوع البيولوجي، ودعم مسارات الطيور المهاجرة، وتنمية الثروة السمكية.







واستعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، جهود مصر في حماية هذه المواقع الأربعة خلال لقائها الأمين العام لاتفاقية «رامسار»، الدكتورة موسوندا مومبا، على هامش مشاركتها في مؤتمر المناخ «COP31» بمدينة أنطاليا التركية.

ما اتفاقية «رامسار»؟

هي معاهدة دولية تهدف إلى حماية الأراضي الرطبة والحفاظ على مواردها الطبيعية وضمان استخدامها بصورة مستدامة. واعتمدت الاتفاقية في 2 فبراير 1971 بمدينة رامسار الإيرانية، ودخلت حيز التنفيذ عام 1975، وتُعد من أقدم الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية البيئة، وفق الموقع الرسمي للاتفاقية.

وتشمل الأراضي الرطبة البحيرات والأنهار والمستنقعات والدلتا ومناطق المد والجزر وغابات المانجروف والشعاب المرجانية، إلى جانب بعض المواقع الاصطناعية مثل أحواض تربية الأسماك وحقول الأرز والخزانات.



المواقع المصرية المدرجة ضمن اتفاقية «رامسار»

بحيرة البردويل: تقع في شمال سيناء، وتدعم الثروة السمكية وتوفر موائل مهمة للطيور المهاجرة.

بحيرة البرلس: توجد بمحافظة كفر الشيخ، وتتميز بأهميتها للطيور المائية والتنوع البيولوجي.

محمّية قارون: توجد بمحافظة الفيوم، وتمثل مسارًا رئيسيًا لهجرة الطيور، كما ترتبط بسبل معيشة الصيادين والمزارعين.

محمّية وادي الريان: تقع بمحافظة الفيوم، وتضم نظمًا بيئية وموائل طبيعية تدعم التنوع البيولوجي.



أهمية حماية الأراضي الرطبة

أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن «الحفاظ على الأراضي الرطبة لا يقتصر على حماية التنوع البيولوجي، وإنما يمثل استثمارًا في الأمن المائي والغذائي والتكيف مع التغيرات المناخية واستدامة المجتمعات والاقتصاد الساحلي».

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة عملها (2024–2030) إعادة تأهيل واستعادة 20% من المناطق البيئية المتدهورة، مع إعطاء الأولوية للأراضي الرطبة، إلى جانب الحد من تأثيرات تغير المناخ وتعزيز مرونة النظم البيئية.

كما تستهدف مصر تنفيذ مشروع لتعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل، من خلال إنشاء 69 كيلومترًا من الحواجز الرملية في 5 مواقع ذات أولوية، للحد من مخاطر الفيضانات الساحلية.