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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتلقى تقريرًا حول جهود الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
أ ش أ

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول أبرز جهود وإنجازات الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر الجاري والذي عكس اتساع نطاق العمل الميداني والرقابي، وتكثيف المتابعة البيئية بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى تعزيز الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل مع البلاغات البيئية، ومواصلة جهود التوعية ونشر الممارسات المستدامة.

وأوضح التقرير أن الفروع الإقليمية واصلت تنفيذ مهامها الرقابية والتنفيذية من خلال منظومة متكاملة من حملات التفتيش والمتابعة والرصد البيئي، حيث تم تنفيذ 127 حملة تفتيش بيئي على المنشآت الصناعية والطبية والمجازر ومدافن المخلفات، بالإضافة إلى تنفيذ 94 حملة لمتابعة إدارة المخلفات الصلبة، وإصدار 76 موافقة بيئية لمشروعات متنوعة بالقطاعات الصناعية والطبية والتعليمية والتجارية.

وفي إطار متابعة الأنشطة والمشروعات ذات التأثيرات البيئية، أشار التقرير إلى إجراء 44 معاينة لمشروعات محطات تقوية شبكات المحمول، والرد على 245 معاملة من خلال منظومة المحال العامة، وأيضاً متابعة 148 محضر من محاضر الملاحقات القانونية بين الجهاز والجهات القضائية ، وتحرير 113 محضر مخالفة بيئية جديد بما يعكس استمرار إحكام الرقابة البيئية ومتابعة الالتزام بالاشتراطات والقوانين المنظمة.

وفي مجال الرصد والمتابعة البيئية، سجلت الفروع 62 نقطة لرصد نوعية المياه والهواء والضوضاء، وسحب 24 عينة مياه من نهر النيل والترع والبحار ومياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة الى تنفيذ المتابعة الميدانية من خلال 15 نقطة بالمناطق الساحلية ونهر النيل، بما يدعم جهود متابعة جودة الموارد الطبيعية ورصد أي مؤثرات بيئية والتعامل معها.

وعلى صعيد تحسين جودة الهواء والحد من الانبعاثات، تم فحص عوادم 193 سيارة للتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات البيئية، كما تم فحص 76 شكوى للمواطنين، تأكيدًا على استمرار التفاعل مع المطالب والشكاوى البيئية، وسرعة التعامل معها من خلال الفروع المختصة.

وفي إطار تعزيز الوعي البيئي ونشر ثقافة الاستدامة، نفذت الفروع الإقليمية عدد من الأنشطة التوعوية احتفالًا بمحور "أنماط الحياة المستدامة" الذي تتبناه مجموعة دول البريكس (BRICS)، وذلك على مستوى مختلف الفروع، بما يسهم في تعزيز الوعي بالممارسات اليومية الصديقة للبيئة وتشجيع تبني أنماط استهلاك وإنتاج أكثر استدامة. كما نفذت الفروع 76 ندوة توعوية و14 ورشة عمل وأنشطة توعوية متنوعة، استهدفت نشر الثقافة البيئية وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وفي إطار تعزيز التواصل والتنسيق مع السلطة التشريعية، تابعت الفروع الإقليمية الموضوعات والطلبات الواردة من السادة أعضاء مجلس النواب بشأن عدد من الملفات البيئية بالمحافظات ، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية، بما يدعم متابعة القضايا البيئية المطروحة والوقوف على الإجراءات المتخذة بشأنها.

وفي إطار جهود الفروع الإقليمية للتعامل الفوري مع البلاغات الطارئة، تحرك فرع السويس فور تلقي بلاغ بشأن وجود مخلفات بأحد شواطئ مدينة رأس سدر، حيث تم تشكيل لجنة لمعاينة الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة، وسحب العينات اللازمة للفحص، والتعامل الآمن مع المخلفات التي تم رصدها، وفي سياق متصل، شارك رئيس الفرع وفريق غرفة الطوارئ في ورشة عمل نظمتها شركة النصر للبترول بالسويس، تناولت آليات تعزيز إجراءات الوقاية والاستعداد والاستجابة لحوادث التلوث البحري بالموانئ البترولية والناقلات البحرية.

وامتدت جهود الفروع إلى دعم منظومة الإدارة المستدامة للمخلفات، من خلال المشاركة في اجتماع البرنامج الوطني للمخلفات بمحافظة كفر الشيخ، ومتابعة تطبيق النظام الإلكتروني للتقديم البيئي بطنطا، وأيضاً المشاركة في مهرجان قرية تونس للخزف بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع وحدة الاستدامة والمشاركة المجتمعية بالوزارة، وتقديم عروض توعوية حول المحميات الطبيعية بوجه عام ومحميات الفيوم بوجه خاص.

كما واصلت الفروع متابعة شكاوى المواطنين بالتنسيق مع غرف العمليات وإدارات الأزمات بالمحافظات والجهات المعنية، خاصة الشكاوى المرتبطة بالمخلفات الخطرة وغير الخطرة، والمشكلات البيئية داخل الكتل السكنية، بالإضافة إلى إعداد بيانات يومية بكميات المخلفات التي يتم جمعها وحصر المشكلات البيئية بالمناطق الصناعية بمحافظة شمال سيناء.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تواصل تطوير منظومة العمل بالفروع الإقليمية وتعزيز دورها في الرقابة والمتابعة الميدانية، بما يضمن سرعة التعامل مع المخالفات والبلاغات البيئية، وتحقيق التكامل مع المحافظات والجهات المعنية، مشددة على أهمية الانتقال من مجرد رصد المشكلات إلى التدخل الفعال لمعالجتها، ومتابعة نتائج الإجراءات المتخذة على أرض الواقع بما يسهم في تعزيز آليات حماية البيئة وتحسين جودة حياة المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية جهاز شئون البيئة

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