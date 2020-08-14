شاهد.. فورتنايت تعرض فيديو ساخرا لـ آبل بعد حذفها من متجر App Store.. فيديو

ويظهر الفيديو شخصية كرتونية برأس تفاحة، مثل التفاحة المقضومة وهى العلامة التجارية لشركة آبل، وتتحدث الشخصية الكرتونية إلى جمهور صامت وتقول بصوت فيه تهديد " لسنوات ، قدموا لنا أغانيهم وعملهم وأحلامهم، وفي المقابل أخذنا الأرباح والسيطرة ، هذه القوة لنا وحدنا، سننتصر ".

وفي النهاية تظهر علامة هاشتاج #FreeFortnite ، وهو الهاشتاج الذى أطلقته اللعبة على صفتحتها على موقع تويتر لدعوة الجماهير بشن حملة على شركة آبل بسبب حذف لعبة فورتنايت.



