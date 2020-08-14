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تكنولوجيا

شاهد.. فورتنايت تعرض فيديو ساخرا لـ آبل بعد حذفها من متجر App Store.. فيديو

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 03:01 م
فورتنايت تعرض فيديو
فورتنايت تعرض فيديو ساخر لآبل بعد حذفها من على متجر App Stor
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ندى على
عرضت شركة Epic Games المالكة للعبة Fortnite فورتنايت الشهيرة فيدو قصير تسخر فيه من شركة آبل بسبب إزالة لعبة فورتنايت من على متجرها للألعاب  App Store

وبحسب موقع The Verge فإن الفيديو الذى تسخر فيه فورتنايت من آبل هو عبارة عن محاكاة لإعلان شركة آبل عام 1984 ، وهو إعلان لأول كمبيوتر ماكنتوش قامت آبل بصنعه والإعلان عنه، حيث يعد أهم إعلان بالنسبة لـ آبل.  


ويظهر الفيديو شخصية كرتونية برأس تفاحة، مثل التفاحة المقضومة وهى العلامة التجارية لشركة آبل، وتتحدث الشخصية الكرتونية إلى جمهور صامت وتقول بصوت فيه تهديد " لسنوات ، قدموا لنا أغانيهم وعملهم وأحلامهم، وفي المقابل أخذنا الأرباح والسيطرة ، هذه القوة لنا وحدنا، سننتصر ". 

وفي آخر الفيديو ترمي امرأة آلة حادة على الشاشة،مستشهدة بالصورة الكلاسيكية من إعلان 1984 الخاص بآبل، وبعد أن تتحطم الشاشة ، تظهر رسالة تقول "لقد تحدت شركة Epic Games احتكار متجر تطبيقات آبل ، وردًا على ذلك ، قامت آبل بحظر لعبة فورتنايت من على مليار جهاز. انضم إلى القتال لمنع عام  2020 من أن يصبح 1984." 


وفي النهاية تظهر علامة هاشتاج #FreeFortnite ، وهو الهاشتاج الذى أطلقته اللعبة على صفتحتها على موقع تويتر لدعوة الجماهير بشن حملة على شركة آبل بسبب حذف لعبة فورتنايت. 

وحذفت آبل لعبة Fortnite فورتنايت من على متجرها، وكذلك تبعتها شركة جوجل، حيث يتطلب متجرى ألعاب جوجل وآبل Google Play و كذلك App Store نسبة 30 % من قيمة الاشتراك الأصلى المدفوع من قبل اللاعبين الذين يقومون بتحميلها من على التطبيقات.

ولمشاهدة الفيديو الأصلى لشركة آبل للإعلان عن أول كمبيوتر ماكنتوش في عام 1984 

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