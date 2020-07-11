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تكنولوجيا

لعبة Trivia Royale تتخطى 2.5 مليون تحميل في أيام على App Store .. فيديو

السبت 11/يوليه/2020 - 05:01 ص
لعبة Trivia Royale
لعبة Trivia Royale تتخطى 2.5 مليون تحميل في أيام
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ندى على
تخطت لعبة Trivia Royale 2.5 مليون تحميل في ثلاثة أسابيع فقط، ثم إصدار على متجر تطبيقات آبل App Store ، حيث احتلت المركز الأول في قسم الألعاب

وبحسب موقع Tech Crunch فإنه تم إطلاق لعبة Trivia Royale  في 17 يونيو الماضى، ووصل متوسط الاستخدام اليومي للعبة بالنسبة  لكل مستخدم حوالي 30 دقيقة، كما أنها تحتل أكثر من 45%  في الأسبوع من متوسط استخدام الألعاب على متجر App Store. 

وتعتبر لعبة Trivia Royale من ألعاب الفيديو المسلية على الهواتف الذكية، حيث تسمح لأكثر من 1000 شخص بالتنافس فيها مع اللاعبين الآخرين؛ مما يمنح المستخدمين القدرة على التواصل عبر دردشة الفيديو أثناء لعبهم في لعبة على هواتفهم الذكية.

وتسمح اللعبة  باستخدام وظيفة الدردشة عبر الفيديو ، والتي تأتي مع مرشحات للوجه أو فلاتر تشبه تلك الموجودة في  تطبيق  Snapchat أو الرسوم التعبيرية على غرار  Memoji أو ميموجى . 

وفى سياق آخر، أعلنت شركة Epic Games المطورة للعبة Fortnite فورتنايت الشهيرة، منذ أيام،  عن أبرز تحديث لها وهو إضافة الشخصية السينيمائية الشهيرة كابتن أمريكا Captain America، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال الأمريكي. 

وقررت الشركة الاحتفال مع اللاعبين بعيد الاستقلال الأمريكى وجلب أحد شخصيات شركة مارفل و سلسلة أفلام Avengers المحببة وهو كابتن أمريكا، حيث سيكون بإمكان المستخدمين إرتداء زى شخصية كابتن أمريكا في اللعبة.
 
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