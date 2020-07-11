لعبة Trivia Royale تتخطى 2.5 مليون تحميل في أيام على App Store .. فيديو

تخطت لعبة Trivia Royale 2.5 مليو ن تحميل في ثلاثة أسابيع فقط، ثم إصدار على متجر تطبيقات آبل App Store ، حيث احتلت المركز الأول في قسم الألعاب





وبحسب موقع Tech Crunch فإنه تم إطلاق لعبة Trivia Royale في 17 يونيو الماضى، ووصل متوسط الاستخدام اليومي للعبة بالنسبة لكل مستخدم حوالي 30 دقيقة، كما أنها تحتل أكثر من 45% في الأسبوع من متوسط استخدام الألعاب على متجر App Store.





وتعتبر لعبة Trivia Royale من ألعاب الفيديو المسلية على الهواتف الذكية، حيث تسمح لأكثر من 1000 شخص بالتنافس فيها مع اللاعبين الآخرين؛ مما يمنح المستخدمين القدرة على التواصل عبر دردشة الفيديو أثناء لعبهم في لعبة على هواتفهم الذكية.





وتسمح اللعبة باستخدام وظيفة الدردشة عبر الفيديو ، والتي تأتي مع مرشحات للوجه أو فلاتر تشبه تلك الموجودة في تطبيق Snapchat أو الرسوم التعبيرية على غرار Memoji أو ميموجى .





وفى سياق آخر، أعلنت شركة Epic Games المطورة للعبة Fortnite فورتنايت الشهيرة، منذ أيام، عن أبرز تحديث لها وهو إضافة الشخصية السينيمائية الشهيرة كابتن أمريكا Captain America، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال الأمريكي.



