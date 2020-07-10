لهواتف آيفون.. ألعاب وتطبيقات مجانا لفترة محدودة على App Store

يوجد العديد من التطبيقات الخاصة بهواتف آيفون على متجر App Store ، والتى تتعدى المليون تطبيق، تناسب كل الاحتياجات، وتغطي كل الأفكار والمتطلبات، ولكن ليس من السهل العثور على التطبيقات والألعاب التى تصبح مجانية لفترة محدودة.





ولحسن الحظ، يتيح متجر آبل آب ستور App Store، كل فترة بعض التطبيقات المدفوعة بشكل مجاني لمدة يوم واحد، كعرض ترويجي لمستخدمي آيفون لتجربة بعدض التطبيقات المميزة التي تحتاج إلى دفع اشتراك.









وفيما يلي نستعرض إليكم قائمتين بأسماء التطبيقات والألعاب المدفوعة على نظام التشغيل التابع لآبل ios، والتى ستكون متاحة مجانا وبالكامل لفترة محدودة لجميع مستخدمي هواتف آيفون، حيث يمكن تحميل اللعبة أو التطبيق مجانا خلال الأربعة وعشرين ساعة القادمة.





- التطبيقات:

تطبيق لصنع الملصقات Animated Sticker Maker . 2.

تطبيق تعديل الصور Picture Roulette . 3.

تطبيق لإضافة الفلاتر على الصور N VSUAL Photo Filters & Effects . 4.

تطبيق لتجميع الصور PicFrame . 5.

6. تطبيق قارئ رموز الباركود QR + BarCode Scanner .

تطبيق تعديل الفيديوهات Videoshop - Video Editor . 7.





- الألعاب:





Life Is Strange . 1. لعبة