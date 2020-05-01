أفضل 3 تطبيقات لهواتف آيفون يجب أن تحصل عليها

تتعدد التطبيقات الخاصة بهواتف آيفون على متجر آبل App Store ، والتى تتعدى المليون تطبيق، تناسب كل الاحتياجات، وتغطي كل الأفكار والمتطلبات، ولسوء الحظ ليس من السهل العثور على البرامج الماسبة لك، ولا يستطيع أحد الحصول علي هذا الكم الكبير من التطبيقات داخل جهازه، حيث يحتاج إلى أن يتعرف على أفضل التطبيقات لهاتف آيفون التي يمكن أن يحتاج إليهم، لذا فيما يلي نستعرض لك أفضل تطبيقات لا غني عنها لهواتف آيفون.





1. تطبيق منع الإعلانات :

يصادف مستخدمي أجهزة آيفون في كل مرة يقوموا فيها بتصفح الإنترنت بالكثير من الإعلانات المزعجة، ولحسن الحظ توجد العديد من التطبيقات التي تعمل على حظر الإعلانات في متصفح سفاري، ومن أبرزها تطبيق AdBlock.









ويتيح لك تطبيق AdBlock Pro for Safari ، العديد من المزايا من بينها تصفح مواقع الإنترنت بسرعة كبيرة من خلال متصفح سفاري بدون إعلانات، ومنع ظهور الإعلانات في أغلب التطبيقات، ويدعم التطبيق اللغة العربية إل جانب ميزة منع تتبع الموقع، وحفظ استهلاك باقة الإنترنت.





2. تطبيق لمعرفة المشتركين على شبكة الواي فاي Fing:

أصبح لا يمكن الاستغناء عن برامج إدارة شبكة الواي فاي ومعرفة المشتركين بالشبكة، خاصة لهواتف آيفون نظرا لبطئ سرعة الإنترنت أثناء التصفح، وكثرة تسلل المخترقين والأجهزة غير المعروفة إلى الشبكة الخاصة بك، ولحسن الحظ تقدم آبل من خلال متجرها آب ستور برنامج لحظر المتصلين الغير معروفين بشبكة الواي فاي، والذي يسمي Fing - Network Scanner ، والذي يعمل أيضًا على تقوية سرعة الإنترنت، وتأمين الرواتر ضد المخترقين.





3. تطبيق لفتح موقعين في نفس الشاشة Split: