ببلاش النهاردة فقط.. تطبيقات وألعاب مدفوعة مجانا لهواتف آيفون

يوجد الكثير من التطبيقات المجانية والمدفوعة في متجر آبل آب ستور App Store، لذا يصعب على الكثير من مستخدمي هواتف آيفون العثور على التطبيقات والألعاب المجانية على المنصة.





ومع تعدد التطبيقات الخاصة بهواتف آيفون على متجر App Store، والتى تتعدى المليون تطبيق، تناسب كل الاحتياجات، وتغطي كل الأفكار والمتطلبات، وأيضًا ليس من السهل العثور على التطبيقات والألعاب التى تصبح مجانية لفترة محدودة.









وفيما يلي نستعرض إليكم قائمة بأسماء التطبيقات والألعاب المدفوعة على نظام التشغيل التابع لآبل ios، والتى ستكون متاحة مجانا وبالكامل لفترة محدودة لجميع مستخدمي هواتف آيفون، حيث يمكن تحميل اللعبة أو التطبيق مجانا خلال الأربعة وعشرين ساعة القادمة.





هنا ). 1. تطبيق Epica Pro، يتيح لك التطبيق التصوير بتأثيرات وإضافة أشكال متعددة على الصور (يمكنك تحميل التطبيق من).





هنا ). 2. تطبيق Movie & Show Box TV Planner، يقدم لك التطبيق جميع المعلومات عن الأفلام المشهورة وأبطالها وبناء على تقييمك يساعدك على اختيار الفيلم المناسب لك (يمكنك تحميل التطبيق من).





تحميل التطبيق من هنا ). 3. تطبيق Emoji Camera، يتيح لك هذا البرنامج إضافة إيموجي مكان وجهك في الصور (يمكنك





يمكنك هنا ). تحميل التطبيق من). 4. تطبيق NewfyMoji، هو برنامج يساعدك عي تصميم الايموجي الخاص بك (





5. تطبيق Fitness exercises for women، هو برنامج لياقة بدنية يقدم تمارينات رياضية مخصصة للسيدات( يمكنك هنا تحميل التطبيق من ).





6. تطبيق Fashion Story، يتيح لك البرنامج تجميع وتنسيق الصور في شكل منسق لأستوري إنستجرام( يمكنك هنا تحميل التطبيق من ).





7. لعبة DominoPR، هي لعبة الدومينو الشهيرة ولكنها متاحة حاليا لأجهزة آيباد من آبل ( يمكنك هنا تحميل اللعبة من ).





8. لعبة Random Number Generator، هي لعبة تساعدك على اختيار رقم عشوائي للزهر أثناء اللعب ( يمكنك هنا تحميل اللعبة من ).



