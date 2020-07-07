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تكنولوجيا

من بينها Game of Thrones.. أفضل 3 ألعاب فيديو

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:02 ص
من بينها Game of
من بينها Game of Thrones تعرف على أفضل 3 ألعاب فيديو
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ندى على
تعتبر ألعاب الفيديو هى من أثر الألعاب تسلية وإثارة، وعلى الرغم من الألعاب العادية وكذلك الألعاب الـ"أوف لاين"، هى ألعاب مسلية، إلا انها ليست بحبكة وإمكانيات تلك الألعاب، والتكنولوجيا المتطورة المستخدمة فيها. 

وتعتبر هذه الفترة هى أكثر فترة نمت فيها ألعاب الفيديو، حيث سجلت هذه الألعاب أرقاما قياسية، لم تحدث فيها التاريخ، منذ تفشي فيروس كورونا، بسبب إجراءات الحظر وتوقف معظم الأعمال والدراسة، وبالرغم من كثرة الألعاب وعددها إلا أن هناك ألعاب متميزة في تصميمها، حيث ذكر موقع Business Insider أفضل 3 ألعاب فيديو : 


لعبة صراع العروش Game of Thrones 

صدرت اللعبة حديثا على هواتف أندرويد وآيفون،  وتدور أحداث اللعبة عن تقمص شخصية القائد للدفاع عن Westeros ويستروس، وذلك من خلال جمع الشخصيات البارزة التي ستكون مفيدة في المعارك الاستراتيجية، وسيكون هدف اللاعبين هو جمع أكبر عدد ممكن من الشخصيات، وكذلك الكشف عن اختفاء اللورد كوماندر برايندن ريفرز والمعروف باسم بلودرافن والغراب ذي الأعين الثلاثة. 


لعبة Resident evil 

بدأت اللعبة عام 1996 على أجهزة البلايستيشن، وسبق الإصدار الأخير إصدارين سابقين، ولكن ما يميزه كما ذكرنا هو مناسبته للوضع الحالي الذي يمر به العالم ولكن بإضافات كبيرة وخطيرة، ويتضمن الإصدار الأخير من اللعبة مشهد لحالة الهلع التى كان عليها أحد الصحفيين أثناء قوله:" إن الفيروس انتشر بسرعة أكبر مما نتخيل ومن أي مرض اَخر فى العصر الحديث، وأثناء ذلك تنتشر الفوضي والحرائق، كل ذلك قبل أن يدخل العنصر الأساسي فى اللعبة وهو انتشار الزومبي. 

لعبة Warframe

منذ أن تم الإعلان عن اللعبة فى عام 2013 وتشهد نموًا فى قاعدة اللاعبين بشكل كبير على مدار السنوات الماضية، وتجمع اللعبه بين الخيال العلمي والأكشن وفنون الدفاع عن النفس، وتعد اللعبة واحدة من الألعاب الأكثر إثارة للإعجاب، ويمكن تشغيلها على كل أجهزة الهواتف الذكية والكمبيوتر، وتضم اللعبة أكثر من 26 مليون شخص حتى الآن، وعلى الرغم من أنها مجانية، لا تزال لعبة Warframe بمثابة مثال ممتاز على التقنية، ويمكنك تجربتها عند حصولك على وحدة تحكم جديدة.

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