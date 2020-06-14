الاشتراك مجانا.. أمازون تعلن إطلاق لعبة New World combat .. فيديو

أعلنت شركة أمازون عن إطلاقها لعبة المحاكاة New World combat ، حيث قامت بإطلاق مقطع دعائي للعبة، حيث سيتم إصدارها في شهر أغسطس القادم، على الهواتف الذكية ، بالإضافة إلى طرحها على أجهزة الكمبيوتر.









وبحسب موقع Digital Trends فإن المقطع الدعائي أظهر بعض الأسلحة والمهارات والتعاويذ التي سيكون بمقدور مستخدمى لعبة New World combat استخدامها ، بالإضافة إلى بعض الخصوم الذين قد يواجهونهم من زملائهم البشر إلى الوحوش الأخرى.

















ومن المقرر أنه سيتم إطلاق الإصدار التجريبى للعبة في شهر يوليو القادم، وطورت اللعبة مهارات جديدة ومراحل مختلفة لإضفاء نوع من الإثارة على اللعبة، والتي تظهر في نهاية المقطع الدعائي حيث يظهر بعض الكائنات الذين من الصعب محاربتهم.









وعند طرح الإصدار التجريبي للعبة الذى سيتم إطلاقه في 23 يوليو القادم، فإنه سيكون متاحًا للاعبين الذين قاموا بالتسجيل في اللعبة مسبقًا كما سيتم فتح الاشتراكات أيضًا للمشتركين الجدد حيث سيكون الاشتراك مجانا ، مع اختيار المشاركين للعب معا عشوائيا.









ولعبة New World combat هى لعبة محاكاة متعددة اللاعبين حيث يصل عدد لاعبيها إلى أكثر من 1000 لاعب، حيث تدور أحداثها في القرن السابع عشر وتمزج بين تاريخ العالم مع المخلوقات الخيالية والسحر والأساطير.







