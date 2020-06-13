هذه الهواتف لن تدعم النسخة الجديدة من لعبة Pokemon GO.. تعرف عليها.. فيديو

كشف المسئولون عن تطوير لعبة الواقع المعزز الشهيرة Pokemon GO أنهم سينهون الدعم لعدد من الهواتف القديمة ، لأنها لن تكون قادرة على تشغيل الخصائص الجديدة في اللعبة والتى ستتطلب هواتف بكفاءة أعلى، وذلك بداية من شهر أغسطس القادم.





وبحسب موقع Slash Gear فإن هواتف سامسونج Samsung Galaxy S4 و Samsung Galaxy S5 و Samsung Galaxy J3 و كذلك Samsung Galaxy Note 3 لن تدعم النسخة الجديدة من اللعبة.





كما أن عددا من هواتف سونى لن يدعم اللعبة أيضا مثل هواتف Sony Xperia Z2 و Xperia Z3 بالإضافة إلى هاتف موتورولا Motorola Moto G ، و LG Fortune و OnePlus One و هواتف HTC One.





ويرجح مطوروا لعبة Pokemon GO أن جميع الهواتف التى تم إصدارها قبل عام 2015 لن تستطيع دعم النسخة الجديدة من اللعبة ، أو سيكون عليهم تحميل بعض التطبيقات الأخرى التى من الممكن أن تساعد هواتفهم على دعم وتشغيل اللعبة .





ونصح المطورون أنه قبل شراء هاتف جديد ، يجب على مستخدمى اللعبة أن يقوموا بحفظ معلومات تسجيل الدخول إلى حساباتهم من عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور، حتى يتمكنوا من تسجيل الدخول مرة أخرى إلى حساباتهم على هواتفهم الجديدة.



