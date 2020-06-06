الركوع للأصنام آخرها .. أبرز مشكلات سببتها لعبة ببجي PUBG

PUBG ، مؤخرا غضب الملايين من المسلمين في مختلف أنحاء العالم، ويتطلب وضع لعبة ببجي PUBG الأخير، من اللاعبين الركوع امام أحد الأصنام ، وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن لعبة ببجي PUBG، وأهم الأحداث والقرارات التى تعرضت لها خلال السنوات الماضية. بعد طرحها تحديث جديد يجلب وضع الغابة الغامض، أثارت لعبة القتال الافتراضى وساحات الحرب الإلكترونية ببجي، مؤخرا غضب الملايين من المسلمين في مختلف أنحاء العالم، ويتطلب وضع لعبة ببجي PUBG الأخير، من اللاعبين، وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن لعبة





ما هي لعبة ببجي PUBG





وتعتبر لعبة ببجي PUBG ، واحدة من أكثر ألعاب ساحات معارك القتال شيوعا حول العالم، والتي تسمح لجميع الأشخاص حول العالم بالاشتراك والمنافسة ضمن نظامها الاساسي، والتى حققت روجا كبيرا منذ إصدار نسختها المخصصة للهواتف الذكية، حيث أعلنت شركة "Tencent" المطورة للعبة، أن عدد اللاعبين النشطين يوميا 10 ملايين خلال عام 2018.









وتتوفر لعبة ببجي PUBG ، في إصدارين فقط، أحدهما صدر في أوائل عام 2018، وهو المخصص لأجهزة المحمول والثاني هو الإصدار الأساسي للعبة والذي أطلق في عام 2017 لأجهزة الكمبيوتر، إلى جانب نسخة حديثة مخففة Lite للهواتف المنخفضة المواصفات، ويمكن أن تلعب بشكل فردي أو جماعي ضمن فريق.





مؤسس لعبة PUBG





وقد أسس لعبة ساحات معارك اللاعبين المجهولين ببجي، مطور الألعاب إيرلندي الجنسية يدعي بريندان غرين Brendan Greene، والذي حقق له ببجي الشهرة والثراء، وقد أطلق بريندان اسم Erangel، وهي أحدي الخرائط داخل اللعبة تيمننا باسم ابنته وتدعى Eryn.





حظر لعبة بابجي PUBG





وقد واجهت لعبة ببجي PUBG، العديد من المشكلات منذ أطلاقها، ومنها الحظر فقد قررت كثير من الدول حظر اللعبة نتيجة آثارها السلبية على المجتمع وخصوصا المراهقين، ومن أبرز هذه الدول الهند والأردن والسعودية والعراق وسوريا وذلك خلال عام 2019.





عدد لاعبي ببجي PUBG





ومع نمو PUBG Mobile لتصبح واحدة من أشهر ألعاب الهواتف الذكية في العالم، ووصول عدد لاعبيها وفقا لآخر إحصاء إلى 227 مليون لاعب شهري، و87 مليون لاعب نشط يوميا، لا تزال لعبة ببجي PUBG، تثير الجدل الديني والمجتمعي بعد واقعة قتل حدثت بسببها، بعد قيام طالب بقتل مدرسته في الاسكندرية، أثناء حضوره درسا خاصا في منزلها.





تحريم لعبة ببجي PUBG





وأصدر مركز الأزهر للفتوى بيانا حذر فيه من خطورة ممارسة لعبة pubg، بعد أن كانت الدافع وراء جريمة قتل ارتكبها طالب الإسكندرية، موضحا خطورتها تحرض على إزهاق الروح من خلال القتل، مطالبا بتحريمها بسبب الأضرار التى تسببها للآخرين.





الركوع للاصنام بلعبة ببجي PUBG





وعاودت لعبة ببجي PUBG، لاثارة الجدال من جديد خاصة في مصر، خلال اليومين الماضيين، بعد أن ظهر اللاعبون فيها وهم يركعون أمام أصنام فى أحدث إصدار من اللعبة، الأمر الذى تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي ولاعبو ببجي أنفسهم على منصات التواصل الاجتماعى، وهو الأمر الذى دعا الكثيرين لحذف اللعبة التى بدأت فى توجيه صغار المستخدمين تجاه أفكار لا تتناسب تمامًا مع التعاليم الدينية.





الأهر يحذر من لعبة بابجي PUBG





وبعد حادثة الركوع للاصنام مباشرة، حذر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية مرة أخرى من خطورة لعبة ببجي PUBG، وبعض الألعاب الإلكترونية التي تخطف عقول الشَباب وتحبسهم في عوالم افتراضية بعيدا عن الواقع، وتنمي لديهم سلوكيات العنف، وتحضهم على الكراهية وإيذاء النفس أو الغير، وأكد المركز على حرمة جميع الألعاب الإلكترونية التي تدعو للعنف أو تحتوي على أفكار خاطئة يُقصد من خلالها تشويه العقيدة أو الشريعة وازدراء الدين.