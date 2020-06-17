لعبة Call of Duty تصلح كل أخطاء التحديث الآخير .. فيديو

قامت شركة Infinity Ward and Activision المالكة للعبة Call of Duty بإصلاح كل الأخطاء التحديث الأخير الذى قامت بإطلاقه منذ أيام، والذى أدى إلى عدد من المشكلات منها كبر مساحة التحديث.





وبحسب موقع Essentially Sports فإن الموسم الرابع والأخير جلب 4 خرائط للقتال في اللعبة منها خريطة Barakett Promenade و Trench ، والتى كانت تقوم بإخراج اللاعبين منها عند الاستخدام، وهو الأمر الذى أزعج اللاعبين بخصوص التحديث.









ويجلب كل موسم ممرات جديدة للمعارك في اللعبة مع الكثير من العناصر والإضافات الجديدة كالأسلحة والأماكن والأعداء وغيرها و لم يتمكن بعض اللاعبين من استخدام هذه الإضافات، عند صدور الموسم الرابع، وهو أيضا ما قام المطورون بإصلاحه.





وكان الانتقال من مرحلة لمرحلة أخرى يمثل صعوبة كبيرة بلنسبة للاعبين مثل الانتقال بين أحداث Supply Chopper و Fire Sale و Jailbreak ، فقامت الشركة بتحسين أداء هذه المراحل لتسهيل الانتقال.





كما عالجت اللعبة أكثر مشكلة كانت تؤرق اللاعبين وهى أن حجم التحديث الأخير يشغل مساحة كبيرة جدا، فقامت المطورون بتقليل حجم التحديث ودمجه حتى يمكن تحميله بسهولة.







