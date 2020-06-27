لعبة Pokémon Go ستساعد المستخدمين في التغلب على الأرق.. فيديو

كشفت تسريبات أن شركة Niantic المطورة للعبة Pokémon Go ستطلق تطبيق جديد للعبة يسمى Pokémon Sleep لمساعد المستخدمين على للتغلب على الأرق.





وبحسب موقع Tech Radar فإن تطبيق Pokémon Sleep الذى أعلنت عنه الشركة المطورة العام الماضى 2019 ، سيصدر خلال الفترة القادمة، حيث سيعمل التطبيق على مساعدة المستخدمين على النوم أثناء اللعب









كما سيساعد تطبيق Pokémon Sleep المستخدمين على الاستيقاظ مبكرا أيضا، من خلال ميزات في التطبيق، تعمل على تنبيه المستخدمين أثناء النوم للاستيقاظ دون ازعاجهم.





وسيصدر تطبيق Pokémon Sleep على هواتف أندرويد وآيفون، ولكن ليس من المعروف إذا كان التطبيق مجانى أم يتطلب اشتراكا، وسيكون التطبيق عبارة لعبة وتطبيق لتنظيم النوم في وقت واحد، حيث سيحدد جدول للنوم، وكذلك عدد الساعات التى يجب لعبها.





وسيستخدم التطبيق تقنية بلوتوث لنقل بيانات الجدول الخاص بالنوم واللعب إلى الهواتف الذكية، كما سيستفيد التطبيق من Pokémon Go Plus للمساعدة لتتبع اللعبة في النهار عن طريق تقنية الواقع الافتراضى.



