AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

لعبة Pokémon Go ستساعد المستخدمين في التغلب على الأرق.. فيديو

السبت 27/يونيو/2020 - 04:02 ص
لعبة Pokémon Go ستساعد
لعبة Pokémon Go ستساعد المستخدمين في التغلب على الأرق
Advertisements
ندى على
كشفت تسريبات أن شركة Niantic المطورة للعبة Pokémon Go ستطلق تطبيق جديد للعبة يسمى Pokémon Sleep لمساعد المستخدمين على للتغلب على الأرق. 

وبحسب موقع Tech Radar فإن تطبيق Pokémon Sleep الذى أعلنت عنه الشركة المطورة العام الماضى 2019 ، سيصدر خلال الفترة القادمة، حيث سيعمل التطبيق على مساعدة المستخدمين على النوم أثناء اللعب


كما سيساعد تطبيق Pokémon Sleep المستخدمين على الاستيقاظ مبكرا أيضا، من خلال ميزات في التطبيق، تعمل على تنبيه المستخدمين أثناء النوم للاستيقاظ دون ازعاجهم. 

وسيصدر تطبيق Pokémon Sleep على هواتف أندرويد وآيفون، ولكن ليس من المعروف إذا كان التطبيق مجانى أم يتطلب اشتراكا، وسيكون التطبيق عبارة لعبة وتطبيق لتنظيم النوم في وقت واحد، حيث سيحدد جدول للنوم، وكذلك عدد الساعات التى يجب لعبها. 

وسيستخدم التطبيق تقنية بلوتوث لنقل بيانات الجدول الخاص بالنوم واللعب إلى الهواتف  الذكية، كما سيستفيد التطبيق من Pokémon Go Plus للمساعدة لتتبع اللعبة في النهار عن طريق تقنية الواقع الافتراضى. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يمكنك من القيام بالبث المباشر لجميع الألعاب.. تعرف على تطبيق فيسبوك المجاني

أفضل ألعاب للأطفال على هواتف آيفون وأندرويد في 2020 .. فيديو

أفضل تطبيقات مجانية على Google Play لهواتف الآندرويد.. فيديو

هذه الهواتف لن تدعم النسخة الجديدة من لعبة Pokemon GO.. تعرف عليها.. فيديو

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. حيلة ذكية لتسجيل الخروج من فيسبوك ماسنجر.. فيفو تعلن رسميا عن هاتف Vivo S6 Pro 5G

لتشكيله خطرا.. النرويج توقف تطبيقا للكشف عن مصابي كورونا

ترشيحاتنا

الفيروس يتحول للأضعف.. رئيس مركز الدراسات الدوائية: نعمل على 3 أدوية مضادة للفيروسات ..فيديو

محمد صلاح: متفاهم مع فيرمينيو.. واسعى للقب هداف البريميرليج

خفض الرواتب ووقف بدل الإجازات.. قرارات مجحفة من قطر بحق العمالة الأجنبية

18 مصابا بكورونا.. تجمع عائلي يدمر أسرة كاملة بأمريكا| شاهد

بـ شميز مشجر.. ريم البارودى تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

يستهين به الكثيرون.. علي جمعة: هذا العمل يجعلك أحب العباد إلى الله

AdvertisementS

بعد أيام من إصابته.. وفاة أول فنان عربي بـ فيروس كورونا

هل يصح الوضوء بعد الاستحمام وقبل ارتداء الملابس؟.. الإفتاء ترد

باستثناء فئات معينة.. القابضة للسياحة: عودة جميع العاملين بالشركات التابعة بدءا من أول يوليو

اتفاق مصر والسودان وإثيوبيا على تأجيل ملء خزان سد النهضة

بعد صورتها معه فى المنزل.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز مع زوجها أحمد العوضى

فيروس كورونا يضرب الوسط الفني.. وفاة أول فنان عربي بعد أيام من إصابته

بعد تصنيعه في مصر.. تعرف على سعر جرعة عقار ريمديسفير.. فيديو

الفيروس يتحول للأضعف.. رئيس مركز الدراسات الدوائية: نعمل على 3 أدوية مضادة للفيروسات ..فيديو

100 لقاح و30 مليار دولار.. الصحة العالمية تصدم الجميع بشأن موعد لقاح كورونا..فيديو

صندوق النقد الدولي يوافق على قرض جديد لمصر بـ 5.2 مليار دولار

إلهام شاهين: مدير مكتب محمد مرسى هددنى لأوافق على مقابلته ورفضت.. فيديو

هل يرفض ملامسة الفنانات في أعماله الفنية؟.. يوسف الشريف يرد: عاوز أرضي ربنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

18 مصابا بكورونا.. تجمع عائلي يدمر أسرة كاملة بأمريكا| شاهد

4 مواقف أبكت نجيب محفوظ بحرقة.. وطبيب شهير سبب تسميته بهذا الاسم

مرتين فى الاسبوع.. ماسك الشوفان مع العسل للبشرة الدهنية