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تكنولوجيا

بشرى سارة لأصحاب PlayStation 2.. مهندس إلكترونيات يتوصل لطريقة تشغيل ألعاب الفيديو.. فيديو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:02 ص
بشرى سارة لأصحاب
بشرى سارة لأصحاب PlayStation 2
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ندى على
أطلقت شركة سونى اليابانية، جهاز الألعاب PlayStation 2 منذ أكثر من 20 عاما تقريبا، ويواجه مالكى الجهاز تحديات عديدة منها عدم استطاعتهم تشغيل ألعاب الفيديو خاصة الجديدة، وبالتالى عند تشغيل هذه النوعية من الألعاب لابد من القيام بعدة تغييرات جذرية. 

ويكون على المستخدمين القيام بتعديلات هائلة عند القيام بلعب ألعاب الفيديو مثل تعديل الهارد وير وشراء modchip وهى رقاقة تعمل على إضفاء تغييرات معينة لدعم الجهاز حتى يستطيع تشغيل بعض الألعاب، أو شراء بطاقة ذاكرة مخصصة لخداع وحدة التحكم. 


وبحسب موقع Engadget فإن مهندس إلكترونيات  يدعى CTurt استطاع تطوير تطبيق يعتمد على اختراق مشغل جهاز DVD بأكواد غير رسمية تتضمن إتلاف الوظائف الرئيسية في الملفات الموجودة في جهاز DVD ، والسيطرة على قيود بعض الملفات التى تمنع تجربة ألعاب معينة. 

وباستخدام التطبيق الذى قام بتطويره CTurt فإن كل ما يحتاج المستخدمون إلى فعله هو وضع اسطوانة التشغيل في الجهاز، وتجربة عدد كبير من ألعاب الفيديو حتى الألعاب الغير مدعومة رسميا من الشركة على جهاز PlayStation 2

وكانت شركة سوني ، قد أطلقت منذ أسابيع  رسميا الجيل الخامس بلاى ستيشن PlayStation 5، كما يدعم حوالى 4000 لعبة من ألعاب المنصة، ويحتوى على نسخة مخصصة من معالج الرسومات AMD RDNA 2 مع قوة 10.28 تيرافلوب، والذي يستخدم ترددات متغيرة على كل من وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات.

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