أفضل ألعاب للأطفال على هواتف آيفون وأندرويد في 2020 .. فيديو

تطغى الألعاب القتالية، وكذلك ألعاب الفيديو للمراهقين والشباب على توافر ألعاب الأطفال بشكل كبير، وتتطور الألعاب القتالية الحديثة بشكل متسارع ويتم إنفاق الميزانيات الهائلة عليها، لتوفيرها لأكبر عدد ممكن من الشباب، ولكن هناك بعض الألعاب المناسبة للفئة العمرية الأصغر وهم الأطفال على هواتف آيفون وأندرويد.





وذكر موقع Digital Trends عدد من أ فضل ألعاب للأطفال على هواتف آيفون وأندرويد ، لتناسب الأطفال وتساعدهم على تنمية مهاراتهم، وكذلك حمايتهم من الالعاب القتالية، والعنيفة التى تؤذيهم وتؤثر على سلوكهم بشكل سلبى:





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لعبة Dirty Farm









وهي لعبة مجانية سهلة للأطفال الصغار تعلم الأطفال الاعتناء بالحيوانات في المزرعة، وتتكون من سلسلة من الألعاب المصغرة التي تغسل فيها الحيوانات وتنظف أسنان الخيول وتغذي الأرانب وتميل إلى مجموعة متنوعة من حيوانات المزرعة الأخرى، وعلى عكس بعض الألعاب الأخرى ، يتم تشغيلها بوتيرة أكثر هدوءًا ، مما يجعلها لعبة لطيفة، كما أنها تقوم بتعليم الأطفال عن كيفية إدارة المزارع وكيفية العناية بالحيوانات.





لعبة My Talking Tom 2