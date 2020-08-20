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تكنولوجيا

شاهد.. كيف سيكون سعر وتصميم iphone 12 الجديد

الخميس 20/أغسطس/2020 - 01:02 ص
كيف سيكون تصميم وسعر
كيف سيكون تصميم وسعر iphone 12 الجديد
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قسم التكنولوجيا
تستعد شركة آبل الأمريكية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم  لطرح أيقونتها المنتظرة 12 iphone الذى سيأتى فى 4 إصدارات متعددة بمواصفات و أسعار متباينة.

وبحسب موقع  9to5 Mac التقني،  جاء تصميم هاتف آيفون 12 الجديد مستوحي تمامًا من إصداراها السابق آيفون 4، ولكن بتحسينات و قاىء بصمة الوقت الحالى.

ومن الممكن أن يصبح آيفون 12 أوفر حظًا من شقيقه الأكبر آيفون 11 بنفس عدد الألوان، بينما سيصدر iphone 12 Pro بنفس ألوان iphone 11 Pro.

و سيصدر آيفون 11 iphone 11، بألوان الابيض، الاسود، الاخضر، البنفسجي والأحمر، ومن المتوقع أن يكون حجم النوتش المتواجد فى الشاشة أصغر بشكل ملحوظ.

وجاءت أحجام و أسعار هواتف آيفون كالتالى : 

iphone 12 بشاشة قياس 6.5 بوصة، مقابل ah 650 دولارا ما يعادل 10500 جنيه.
iphone 12 max بشاشة قياس 6.1 بوصة مقابل 750 دولارا ما يعادل 12200 جنيه.
iPhone 12 Pro بشاشة قياس 61 بوصة بسعر 999 دولارًا ما يعادل 16200.
iPhone 12 Pro Max بشاشة قياس 6.7 بوصة يبلغ سعره 1100 دولار ما يعادل 17800 جنيه.

شاهد.. كيف سيكون سعر وتصميم iphone 12 الجديد
شاهد.. كيف سيكون سعر وتصميم iphone 12 الجديد
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