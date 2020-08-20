شاهد.. كيف سيكون سعر وتصميم iphone 12 الجديد

تستعد شركة آبل الأمريكية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم لطرح أيقونتها المنتظرة 12 iphone الذى سيأتى فى 4 إصدارات متعددة بمواصفات و أسعار متباينة.
وبحسب موقع 9to5 Mac التقني، جاء تصميم هاتف آيفون 12 الجديد مستوحي تمامًا من إصداراها السابق آيفون 4، ولكن بتحسينات و قاىء بصمة الوقت الحالى.
ومن الممكن أن يصبح آيفون 12 أوفر حظًا من شقيقه الأكبر آيفون 11 بنفس عدد الألوان، بينما سيصدر iphone 12 Pro بنفس ألوان iphone 11 Pro.
و سيصدر آيفون 11 iphone 11، بألوان الابيض، الاسود، الاخضر، البنفسجي والأحمر، ومن المتوقع أن يكون حجم النوتش المتواجد فى الشاشة أصغر بشكل ملحوظ.
وجاءت أحجام و أسعار هواتف آيفون كالتالى :
iPhone 12 Pro Max بشاشة قياس 6.7 بوصة يبلغ سعره 1100 دولار ما يعادل 17800 جنيه.