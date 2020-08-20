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تكنولوجيا

الحق عرض الخميس.. اشتر آيفون 7 بلس بـ 4500 جنيه

الخميس 20/أغسطس/2020 - 07:02 ص
الحق عرض الخميس..
الحق عرض الخميس.. اشتري آيفون 7 بلس بـ 4500 جنيه
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كريم جمال
يعانى محبو الهاتف الذكي الأشهر فى العالم آيفون كثيرًا بسبب الجهد الكبير فى البحث عن أفضل العروض، لإقتناء أحد إصداراته حيث الأداء المميز و التصميم المبهر، وذلك بسبب ارتفاع أسعار منتجات آبل بشكل ملحوظ، ولكن يمكنك شراء نسخة من هاتف iPhone 7 plus سعة 32 جيجابايت بأقل سعر ممكن.

وبحسب موقع فون آرينا التقنى، يمكنك إقتناء نسخة مجددة من هاتف iPhone 7 plus سعة 32 جيجابايت، عبر متجر إيباى، باللون الأسود مقابل 280 دولارا أمريكيا، ما يعادل 4500 جنيه مصري.

يأتى iPhone 7 plus الذى تم إصداره فى عام 2016 أداءً جيدا مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى بشاشة كبيرة قياس 5.5 بوصة.

مع معالج Apple A10 القوي، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائية رام سعة 2 جيجابايت، وبطارية سعة 2900 مللى أمبير.

يتيح لك iPhone 7 plus كاميرا مزدوجة أساسية بدقة 12 و12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، ومتاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من أبل وهو IOS 13، ومقاوم للماء والأتربة.

ويمكنك اقتناء نسخة 32 جيجابايت من هاتف آيفون 7 بلس سعة 32 جيجابايت باللون الأسود عبر هذا الرابط.
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