AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

آبل تزيل أكثر من 47 ألف لعبة من متجرها بالصين.. اعرف السبب

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:01 م
آبل تزيل أكثر من
آبل تزيل أكثر من 47000 لعبة من متجرها بالصين
Advertisements
شيماء عبد المنعم
أفاد تقرير جديد نشره موقع "The Information"، بإن شركة آبل Apple، قامت بإزالة أكثر من 47 ألف تطبيقا من متجرها للتطبيقات الصيني، في وقت سابق من هذا الشهر مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

ووفقا لما ذكره موقع "theverge" التقني، أجرت شركة آبل مؤخرا تغييرا في السياسة للقضاء الخاصة بها على ثغرة سمحت سابقا ببيع الألعاب المدفوعة والألعاب ذات عمليات الشراء داخل التطبيق، على الرغم من أنها لا تزال تنتظر موافقة الجهات التنظيمية الصينية.


ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تجرى فيها عملاقة التكنولوجيا الأمريكية تغييرات كبيرة على خدماتها في الصين، حيث أجبر المنظمون الصينيون في شهر أبريل 2016، شركة آبل على إغلاق متجري iBookstore و iTunes Movies بعد ستة أشهر فقط من إطلاقهم آبل في الصين.

وتعتمد عملية متجر تطبيقات آبل بالكامل في الصين على ثغرة خاصة بها، حيث عادةً ما يطلب من متاجر التطبيقات الأجنبية في الصين أن تكون مشاريع مشتركة مع شريك صيني يمثل مالكا ومشغلا للأغلبية حتي تتم الموافقة على اعماله داخل حدود الدولة الاسيوية.

وذكر التقرير أن آبل تدير متجر التطبيقات الصيني التابع لها، إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى بدون تراخيص حكومية وشركاء محليين في الصين، كم تجنبت مشاركة كود المصدر لنظام iOS مع الصين حتى الآن ، بعد أن تفاوضت على إعفاء مع الحكومة الصينية حتى لا تضطر إلى القيام بذلك.

يشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتخذت خلال الآونة الأخيرة إجراءات مهمة ضد شركات التكنولوجيا الصينية، مما جعل من الصعب على البعض القيام بأعمال تجارية في الولايات المتحدة.

وإلى جانب تشديد العقوبات المفروضة على شركة هواوي، أصدر ترامب أوامر تنفيذية بحظر العديد من التطبيقات الصينية من بينها تيك توك TikTok، ووي شات WeChat.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصين قلقة من قرار الهند بحظر 59 تطبيقا

حظر تطبيق WeChat في أمريكا يؤثر على 6 ملايين مستخدم صيني

حظر تطبيق WeChat قد يضر بشركة أمريكية شهيرة دون قصد

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. ملف Office يتيح للهاكرز اختراق حاسبات آبل.. بطريقة خفية.. كيف تغادر جروبات واتس آب دون علم أحد

تطبيق تيك توك يواجه الحظر الأمريكي بـ 3 خيارات بديلة

بسبب تيك توك.. مسئولان في إدارة ترامب يشتبكان أمامه في المكتب البيضاوي

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا بشأن فتح الشواطئ والمتنزهات

مبروك يا روح قلبي.. ريهام حجاج تهنئ زوجها على الفوز في إنتخابات الشيوخ

التموين: مد صرف سلع فارق الخبز إلى نهاية الشهر

بفستان لافت.. ياسمين صبري تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

بسبب سقطة عصام العريان.. استقالة إيهاب الطاهر من أمانة الأطباء

إعلامية تكشف عن حقيقة الصور المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرغيف الخبز.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالة غير متوقعة لـ علا رشدي في عيد ميلادها

دراسة جديدة تكشف ترتيب أعراض فيروس كورونا

بفستان لافت.. ياسمين صبري تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد