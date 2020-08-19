آبل تزيل أكثر من 47 ألف لعبة من متجرها بالصين.. اعرف السبب

أفاد تقرير جديد نشره موقع "The Information"، بإن شركة آبل Apple ، قامت بإزالة أكثر من 47 ألف تطبيقا من متجرها للتطبيقات الصيني، في وقت سابق من هذا الشهر مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين.





ووفقا لما ذكره موقع "theverge" التقني، أجرت شركة آبل مؤخرا تغييرا في السياسة للقضاء الخاصة بها على ثغرة سمحت سابقا ببيع الألعاب المدفوعة والألعاب ذات عمليات الشراء داخل التطبيق، على الرغم من أنها لا تزال تنتظر موافقة الجهات التنظيمية الصينية.









ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تجرى فيها عملاقة التكنولوجيا الأمريكية تغييرات كبيرة على خدماتها في الصين، حيث أجبر المنظمون الصينيون في شهر أبريل 2016، شركة آبل على إغلاق متجري iBookstore و iTunes Movies بعد ستة أشهر فقط من إطلاقهم آبل في الصين.





وتعتمد عملية متجر تطبيقات آبل بالكامل في الصين على ثغرة خاصة بها، حيث عادةً ما يطلب من متاجر التطبيقات الأجنبية في الصين أن تكون مشاريع مشتركة مع شريك صيني يمثل مالكا ومشغلا للأغلبية حتي تتم الموافقة على اعماله داخل حدود الدولة الاسيوية.





وذكر التقرير أن آبل تدير متجر التطبيقات الصيني التابع لها، إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى بدون تراخيص حكومية وشركاء محليين في الصين، كم تجنبت مشاركة كود المصدر لنظام iOS مع الصين حتى الآن ، بعد أن تفاوضت على إعفاء مع الحكومة الصينية حتى لا تضطر إلى القيام بذلك.





يشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتخذت خلال الآونة الأخيرة إجراءات مهمة ضد شركات التكنولوجيا الصينية، مما جعل من الصعب على البعض القيام بأعمال تجارية في الولايات المتحدة.





وإلى جانب تشديد العقوبات المفروضة على شركة هواوي، أصدر ترامب أوامر تنفيذية بحظر العديد من التطبيقات الصينية من بينها تيك توك TikTok، ووي شات WeChat.