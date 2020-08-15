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تكنولوجيا

من بينها آبل.. 12 شركة كبرى تحذر ترامب من حظر تطبيق وي شات

السبت 15/أغسطس/2020 - 07:02 ص
12 شركة كبرى تحذر
12 شركة كبرى تحذر ترامب من حظر تطبيق وي شات
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ندى على
حذرت شركة آبل Apple الأمريكية، وعدد من الشركات الأمريكية الكبرى الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، من حظر تطبيق المراسلة الصينى WeChat وى شات، لما قد يتسبب فيه هذا القرار من مشكلات بالغة لها. 

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، فإن شركات آبل وديزنى و فورد وولمارت وغيرها، حذرت الرئيس الأمريكي من أن خطط حظر و تقييد استخدام تطبيق WeChat وى شات، قد تضر بأعمالهم بشكل كبير. 


وشاركت اثنتى عشرة شركة أمريكية كبرى في حوار مع مسئولى البيت الأبيض، لمحاولة الوصول لحل بديل عن حظر التطبيق في الولايات المتحدة قبل صدور أمر تنفيذي، والذى من المقرر أن حظر تطبيق وى شات سيدخل حيز التنفيذ في نهاية شهر سبتمبر المقبل. 

وكانت كشفت تقارير أن شركة آبل ستفقد حوالى  30 % من إيراداتها على مستوى العالم، إذا تم حذف تطبيق WeChat وى شات من على متجر التطبيقات الخاص بها App Store، حيث ويعتبر تطبيق  WeChat وى شات من أكثر التطبيقات استخداما في الصين، وهو الأمر الذى سيؤثر على مبيعات شركة آبل في الصين. 

وعلى الجانب الآخر، تم إجراء  دراسة على موقع Weibo الصينى، شملت حوالى 1.2 مليون شخص، طلب منهم الاختيار بين تطبيق المراسلة WeChat وى شات أو هاتف آيفون iPhone، وجاءت النتيجة أن 95 % ممن شملهم الاستفتاء مساعدون عن التخلى عن هواتفهم الآيفون في مقابل تطبيق وى شات. 

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