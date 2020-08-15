من بينها آبل.. 12 شركة كبرى تحذر ترامب من حظر تطبيق وي شات

حذرت شركة آبل Apple الأمريكية، وعدد من الشركات الأمريكية الكبرى الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، من حظر تطبيق المراسلة الصينى WeChat

، لما قد يتسبب فيه هذا القرار من مشكلات بالغة لها.